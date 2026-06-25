Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), prvi zemljotres registrovan je u sredu u 18.04 časova po lokalnom vremenu na dubini od 21,9 kilometara. Samo nekoliko desetina sekundi kasnije usledio je drugi, snažniji potres, čiji je epicentar bio oko 23 kilometra jugoistočno od grada Jumare, na dubini od približno 10 kilometara.

Snimci iz hotela JW Marriott

Na društvenim mrežama objavljen je snimak koji pokazuje kako su potresi izgledali u hotelu JV Marriott u Karakasu. Taj hotel s pet zvezdica postao je središte američke intervencije u Venecueli nakon otmice predsednika Nikolasa Madura 3. januara.

Danas, hotel Mariot služi kao dom desetinama severnoameričkih zvaničnika, diplomata i špijuna koji vode razgovore u Venecueli, zemlji za koju je Tramp u jednom trenutku rekao da se nada da će postati 51. država Sjedinjenih Država.

Hotel je evakuisan nakon što su krhotine počele da padaju na ulicu.

BONUS VIDEO