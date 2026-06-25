Kako je preneo "San", incident se dogodio nakon sukoba između njih dvoje, koji su ranije razvili vezu preko interneta i zajedno doputovali u Ujedinjene Arapske Emirate.

Optužbe ukazuju na to da je muškarac, identifikovan kao Bil Tribi (26), smrtno izboden nožem, dok osumnjičena tvrdi da je prethodno bila izložena fizičkom nasilju i da je delovala u samoodbrani.

Prema izjavama porodice, ona je nakon sukoba pokušala da napusti zemlju, ali je uhapšena na aerodromu u Dubaiju i pritvorena u zatvoru Bur Dubai.

Njena porodica i organizacija "Zatvoreni u Dubaiju" tvrde da je u pritvoru došlo do nepravilnosti u postupanju, uključujući nedostatak pravne pomoći i jezičke barijere.

Advokat porodice i aktivisti navode da je Džordž navodno imala vidljive povrede u trenutku hapšenja i da je ranije prijavljivala nasilje.

Oni pozivaju vlasti da slučaj tretiraju kao potencijalni primer samoodbrane i da sprovedu detaljnu istragu svih okolnosti. Slučaj je i dalje u fazi istrage, a konačna odluka suda još nije doneta.