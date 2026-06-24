Samo pukom srećom izbegnuta je tragedija u Niškoj tvrđavi nakon što se danas oko 19 časova odlomila velika grana drveta na samom ulazu u jednom od najprometnijih mesta koje svakodnevno posećuju brojni građani, među njima i veliki broj dece.

Incident se dogodio u blizini klupa i dečijeg vozića, u trenutku kada je Tvrđava bila puna posetilaca koji su uživali u prijatnoj letnjoj večeri.

Nišlijka Elena Radojković ispričala je za Niške Vesti da je sa drugaricom sedela upravo na klupi ispod drveta sa kojeg se odlomila velika grana.

- Prvo smo čule pucketanje. Odmah nakon toga se odlomio veliki deo drveta. Srećom, ustale smo sa klupe neposredno pre nego što je grana pala - rekla je Radojković.

Prema njenim rečima, u blizini se nalazio veći broj ljudi, ali na sreću niko nije povređen.

Grana velikih dimenzija pala je preko dela pešačke zone i prostora oko stabla, zauzimajući površinu na kojoj se samo nekoliko trenutaka ranije nalazio veliki broj prolaznika.

Ovo nije prvi ovakav incident u Nišu u poslednje vreme. Građani sve češće upozoravaju na dotrajala stabla i opasne grane na javnim površinama, posebno na lokacijama kroz koje svakodnevno prolaze stotine ljudi.

Alo/Niške Vesti

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