Ime Petra već godinama se nalazi među omiljenim izborima roditelja u Srbiji. Reč je o imenu koje nosi snažnu simboliku, dugu tradiciju i lepo značenje, zbog čega ne gubi popularnost ni među novim generacijama.

Prema podacima o najčešće davanim imenima, Petra se nalazi među najpopularnijim ženskim imenima za novorođene devojčice u Srbiji.

Poreklo i značenje imena Petra

Ime Petra potiče iz grčkog jezika i predstavlja ženski oblik imena Petar.

Njegovo osnovno značenje vezuje se za reči „kamen“ i „stena“, koje simbolizuju čvrstinu, stabilnost i snagu. Upravo zbog toga se ime Petra često tumači kao:

žena jaka kao stena;

odlučna i istrajna osoba;

nepokolebljiva žena;

osoba snažne volje;

borac koji ne odustaje lako.

Ovakva simbolika učinila je ime Petra jednim od najlepših imena koja se povezuju sa snagom karaktera i unutrašnjom stabilnošću.

Zašto je ime Petra toliko popularno?

Roditelji često biraju ime Petra jer je kratko, zvučno i lako za izgovor na različitim jezicima.

Pored toga, ime nosi univerzalnu simboliku koja se lako prepoznaje u mnogim kulturama i zemljama širom sveta.

Njegova jednostavnost i elegancija doprinose tome da ostane moderno bez obzira na promene trendova u davanju imena.

Varijacije imena Petra

Iako se najčešće koristi osnovni oblik Petra, postoje i pojedine izvedene varijante ovog imena.

Među poznatijim oblicima nalaze se:

Petruša

Petrojka

Petrija

Petrina

Ove varijante su znatno ređe, ali se i dalje mogu pronaći u pojedinim krajevima regiona.

Popularnost širom sveta

Ime Petra nije popularno samo u Srbiji. Ono je veoma zastupljeno i u brojnim evropskim zemljama.

Posebno je često u:

Nemačkoj

Češkoj

Španiji

Mađarskoj

Holandiji

Grčkoj

Slovačkoj

Finskoj

Velikoj Britaniji

Sjedinjenim Američkim Državama

Zahvaljujući međunarodnoj prepoznatljivosti i jednostavnom izgovoru, ime Petra lako prelazi jezičke i kulturne granice.

Ime koje ne izlazi iz mode

Iako se trendovi u izboru imena menjaju iz godine u godinu, Petra ostaje među imenima koja roditelji rado biraju.

Njegovo snažno značenje, bogata istorija i prepoznatljiv zvuk čine ga bezvremenskim izborom za devojčice.

Zbog simbolike koja se vezuje za čvrstinu, istrajnost i odlučnost, mnogi smatraju da ime Petra predstavlja jednu od najlepših kombinacija tradicije, jednostavnosti i snažne poruke.