Ime Petra već godinama se nalazi među omiljenim izborima roditelja u Srbiji. Reč je o imenu koje nosi snažnu simboliku, dugu tradiciju i lepo značenje, zbog čega ne gubi popularnost ni među novim generacijama.
Prema podacima o najčešće davanim imenima, Petra se nalazi među najpopularnijim ženskim imenima za novorođene devojčice u Srbiji.
Poreklo i značenje imena Petra
Ime Petra potiče iz grčkog jezika i predstavlja ženski oblik imena Petar.
Njegovo osnovno značenje vezuje se za reči „kamen“ i „stena“, koje simbolizuju čvrstinu, stabilnost i snagu. Upravo zbog toga se ime Petra često tumači kao:
- žena jaka kao stena;
- odlučna i istrajna osoba;
- nepokolebljiva žena;
- osoba snažne volje;
- borac koji ne odustaje lako.
Ovakva simbolika učinila je ime Petra jednim od najlepših imena koja se povezuju sa snagom karaktera i unutrašnjom stabilnošću.
Zašto je ime Petra toliko popularno?
Roditelji često biraju ime Petra jer je kratko, zvučno i lako za izgovor na različitim jezicima.
Pored toga, ime nosi univerzalnu simboliku koja se lako prepoznaje u mnogim kulturama i zemljama širom sveta.
Njegova jednostavnost i elegancija doprinose tome da ostane moderno bez obzira na promene trendova u davanju imena.
Varijacije imena Petra
Iako se najčešće koristi osnovni oblik Petra, postoje i pojedine izvedene varijante ovog imena.
Među poznatijim oblicima nalaze se:
- Petruša
- Petrojka
- Petrija
- Petrina
Ove varijante su znatno ređe, ali se i dalje mogu pronaći u pojedinim krajevima regiona.
Popularnost širom sveta
Ime Petra nije popularno samo u Srbiji. Ono je veoma zastupljeno i u brojnim evropskim zemljama.
Posebno je često u:
- Nemačkoj
- Češkoj
- Španiji
- Mađarskoj
- Holandiji
- Grčkoj
- Slovačkoj
- Finskoj
- Velikoj Britaniji
- Sjedinjenim Američkim Državama
Zahvaljujući međunarodnoj prepoznatljivosti i jednostavnom izgovoru, ime Petra lako prelazi jezičke i kulturne granice.
Ime koje ne izlazi iz mode
Iako se trendovi u izboru imena menjaju iz godine u godinu, Petra ostaje među imenima koja roditelji rado biraju.
Njegovo snažno značenje, bogata istorija i prepoznatljiv zvuk čine ga bezvremenskim izborom za devojčice.
Zbog simbolike koja se vezuje za čvrstinu, istrajnost i odlučnost, mnogi smatraju da ime Petra predstavlja jednu od najlepših kombinacija tradicije, jednostavnosti i snažne poruke.
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