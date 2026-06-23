Na prestižnoj listi nagrada "Leisure Lifestyle Awards" za 2026. godinu, poljski grad Krakov je pobedio popularne metropole i proglašen je za najbolji evropski grad za odmor.

Nagrada na osnovu glasova putnika

Južnopoljski grad Krakov dobio je titulu najbolje destinacije za odmor u Evropi od strane vodećeg turističkog časopisa Global Traveler. Predstavljajući pobednike 14. godišnje nagrade Leisure Lifestyle Awards časopisa, Global Traveler je rekao da su desetine kategorija nagradile „najbolje u svetu putovanja u vezi sa odmorom i životnim stilom“.

Priznanje, za koje su glasali čitaoci Global Traveler-a, redovni poslovni i luksuzni putnici, dodeljeno je bivšoj poljskoj prestonici na ceremoniji u aprilu.

Tesna konkurencija

Krakov je bio na vrhu evropske rang liste, ispred Sevilje (drugo mesto), Porta (treće), Istanbula (četvrto) i Lisabona (peto).



Krakov, jedan od najstarijih i drugi po veličini grad u Poljskoj, pretekao je Sevilju, Porto, Istanbul i Lisabon u kategoriji „Najbolja destinacija za odmor u Evropi“. Organizatori ističu da je ovo jedno od najvažnijih priznanja na celoj listi, jer se odnosi na opštu procenu turističkog iskustva. Reč je o tome kako putnici doživljavaju određeni grad kao mesto za opuštanje.

Kreatori rangiranja napominju da se nagrade ne zasnivaju na odlukama stručnjaka iz industrije, već na mišljenjima stvarnih turista.

„Iskusni turisti ukazuju na mesta koja najbolje zadovoljavaju potrebe modernog odmora i koja kombinuju udobnost, autentičnost i visok kvalitet usluga“, navodi se u objašnjenju.

Istorijski spomenici, raznovrsna gastronomska ponuda i visok nivo usluge čine da Krakov privlači putnike iz cele Evrope. Pobeda na dodeli nagrada Leisure Lifestyle Awards potvrđuje rastuću poziciju grada na turističkoj mapi kontinenta, piše tvpworld.