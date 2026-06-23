Na prestižnoj listi nagrada "Leisure Lifestyle Awards" za 2026. godinu, poljski grad Krakov je pobedio popularne metropole i proglašen je za najbolji evropski grad za odmor.

Nagrada na osnovu glasova putnika

Južnopoljski grad Krakov dobio je titulu najbolje destinacije za odmor u Evropi od strane vodećeg turističkog časopisa Global Traveler. Predstavljajući pobednike 14. godišnje nagrade Leisure Lifestyle Awards časopisa, Global Traveler je rekao da su desetine kategorija nagradile „najbolje u svetu putovanja u vezi sa odmorom i životnim stilom“.

Priznanje, za koje su glasali čitaoci Global Traveler-a, redovni poslovni i luksuzni putnici, dodeljeno je bivšoj poljskoj prestonici na ceremoniji u aprilu.

krakov 3

Tesna konkurencija

Krakov je bio na vrhu evropske rang liste, ispred Sevilje (drugo mesto), Porta (treće), Istanbula (četvrto) i Lisabona (peto).

krakov


Krakov, jedan od najstarijih i drugi po veličini grad u Poljskoj, pretekao je Sevilju, Porto, Istanbul i Lisabon u kategoriji „Najbolja destinacija za odmor u Evropi“. Organizatori ističu da je ovo jedno od najvažnijih priznanja na celoj listi, jer se odnosi na opštu procenu turističkog iskustva. Reč je o tome kako putnici doživljavaju određeni grad kao mesto za opuštanje.

krakov 1

Kreatori rangiranja napominju da se nagrade ne zasnivaju na odlukama stručnjaka iz industrije, već na mišljenjima stvarnih turista.
„Iskusni turisti ukazuju na mesta koja najbolje zadovoljavaju potrebe modernog odmora i koja kombinuju udobnost, autentičnost i visok kvalitet usluga“, navodi se u objašnjenju.

krakov 6

Istorijski spomenici, raznovrsna gastronomska ponuda i visok nivo usluge čine da Krakov privlači putnike iz cele Evrope. Pobeda na dodeli nagrada Leisure Lifestyle Awards potvrđuje rastuću poziciju grada na turističkoj mapi kontinenta, piše tvpworld.