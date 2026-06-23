Nokija je nekada bila jedan od najprofitabilnijih proizvođača mobilnih telefona.

Iako su slavni dani finske kompanije davno prošli, a sama kompanija više nema nikakve veze sa mobilnim telefonima ili pametnim telefonima, na početku buma Nokijinih telefona, neke finske domaćice su od toga uveliko profitirale.

Mala kompanija delila je svoje akcije

Naime, malo ljudi zna da je nekadašnji lider na tržištu mobilnih telefona počeo sa radom mnogo pre nego što su se pojavili prvi mobilni telefoni. Kompanija je osnovana u finskom gradu Nokiji u zapadnom delu zemlje i u početku je proizvodila gumene čizme, gume, kablove, pa čak i toalet papir, a istovremeno je bila značajan poslodavac za lokalnu zajednicu.

Tada je deo plate isplaćivan u akcijama kompanije, koje su tada bile samo u analognom obliku (hartije od vrednosti). Isto tako, neki ljudi su i sami kupovali akcije kompanije kao primer lokalnog patriotizma i ponosa, ulažući u lokalna preduzeća, u malom gradu se odvijala izvanredna priča o uspehu, koja daleko prevazilazi uspeh Nokije.

Spekakularan rast kompanije

Izveštaji zapadnih medija, pozivajući se na lokalne medije iz ranih 2000-ih, ukazuju na to da su mnoge domaćice čuvale akcije kompanije kao rezervu za crne dane.

Tada nisu imale pojma o spektakularnom rastu koji je čekao kompaniju.

Kada se Nokija suočila sa bankrotom 1980-ih, kompanija se fokusirala na rastuće tržište mobilnih telefona i prodala je ili postepeno ukinula druge oblasti svog poslovanja.

Neobične scene u bankama

Između 1992. i 2000. godine, Nokija je postala najvažniji proizvođač mobilnih telefona, a cena njenih akcija je porasla za nekoliko hiljada procenata – a u malom gradu Nokiji, mnoge starije žene nisu bile svesne bogatstva skrivenog u svojim fiokama.

Unovčile su svoje stare akcije Nokije. Postale su milionerke. Prema izveštajima lokalnih medija, u lokalnoj banci su se odvijale neobične scene. Mnoge starije žene su stigle u filijalu sa izgužvanim hartijama od vrednosti kako bi saznale vrednost svojih akcija. I bankarske službenice i akcionarke bile su zapanjene kada se ispostavilo da je grad Nokija iznenada postao dom mnoštva žena multimilionerki.

Ovaj razvoj događaja imao je trajan uticaj na razvoj regiona i sada se naziva „Nokijino čudo“. Međutim, kako izveštaji naglašavaju, malo ko je pokazivao svoje novo bogatstvo. Novac je prvenstveno trošen na novu poljoprivrednu mehanizaciju i renoviranje starih zgrada, piše komputerswiat.pl.