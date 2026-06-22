Pedesetosmogodišnji muškarac iz Niša prošao je sa lakšim telesnim povredama nakon što je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi sa vozilom marke „džip“, a ono što je posebno iznenadilo policiju jeste rezultat alkotestiranja.

Naime, nakon udesa utvrđeno je da je biciklista u organizmu imao više od četiri promila alkohola, što se smatra koncentracijom koja može biti opasna po život i često dovodi do alkoholne kome.

Nezgoda se dogodila juče oko 10.30 časova u Ulici Petra Velebita u Nišu. Prema prvim informacijama, u sudaru su učestvovali biciklista i terensko vozilo, a muškarac je, uprkos silini udarca, zadobio samo lakše telesne povrede.

Policajci koji su obavljali uviđaj ostali su zatečeni kada je alkotest pokazao više od četiri promila alkohola u krvi bicikliste.

Prema medicinskoj literaturi, ovakva koncentracija alkohola može izazvati gubitak svesti, ozbiljne poremećaje disanja, pad krvnog pritiska, hipotermiju i gubitak refleksa. Stručnjaci navode da su osobe sa tolikim nivoom alkohola često u stanju koje zahteva hitnu medicinsku pomoć.

Kako je biciklista uspeo da upravlja vozilom u takvom stanju i ostane svestan nakon sudara, za mnoge ostaje prava misterija.

Policija je izvršila uviđaj, a o slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo koje će utvrditi sve okolnosti nezgode.

Alo/Informer