Bivša nastavnica biologije u jednoj srednjoj školi u okrugu Daglas, u Džoržiji u SAD je pod istragom zbog sumnje da su je učenici ucenjivali u zamenu za bolje ocene, jer je otkriveno da ima Onlifans stranicu.

Kako navode američki mediji Marija Nikols (25) imala je nalog na OnlyFans koji su njeni učenici otkrili, a zatim pretili da će ga otkriti ako im ne da bolje ocene.

Međutim, dešavalo se mnogo više od toga. Marija je takođe optužena da je imala se*sualne odnose sa najmanje dva srednjoškolca u ormaru u učionici, automobilu i na terenu za golf.

Takođe je optužena da je slala eksplicitne fotografije i video-zapise nekolicini drugih učenika, uključujući i video na kojem ima se*s sa učenikom dok nosi džemper na kojem piše „Isus te voli“. Suočava se sa 12 optužbi: Dve tačke za zlostavljanje dece, četiri tačke za neprimeren se*sualni kontakt od strane školskog zaposlenog, četiri tačke za doterivanje maloletnika, jedna tačka za falsifikovanje dokaza.

Policija je potvrdila da su neki od učenika pokušali da ucene nastavnicu preteći da će objaviti njen OnlyFans, ali nije jasno da li će se učenici suočiti sa bilo kakvim pravnim posledicama.

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