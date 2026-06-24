U novosadskom Višem sudu počelo je suđenje za ubistvo Radivoja Mirkova (57) iz Žablja, za koje se tereti Milan Hideg (39) iz Đurđeva. Na početku glavnog pretresa okrivljeni je izjavio da ne priznaje krivično delo koje mu se optužnicom stavlja na teret. On je na početku dokaznog postupka detaljno opisao šta se dešavalo kritičnog dana, odnosno u noći između 20. i 21. septembra prošle godine, kada se zločin dogodio.

Prema njegovim rečima, tog 20. septembra čuo se sa tadašnjom devojkom Radoslavom, koja je živela u Žablju kao podstanar u kući sada pokojnog Radivoja, sa kojom se dogovorio da se vide. Trebalo je iz Đurđeva da dođe u Žabalj, ali je zakasnio na autobus.

– Kada sam se vraćao, sreo sam druga kojeg sam zamolio da me preveze do nje, na šta mi je on rekao: „Šta će ti Radoslava kada znaš da se bavi prostitucijom?” Odgovorio sam mu da sam ja nju prihvatio takvu kakva jeste. Kada smo došli u Žabalj, ja sam se našao sa Radoslavom i otišli smo u kafić, gde je ona posle nekih 15-20 minuta izvadila kesicu i otišla do toaleta. Kada se vratila, pitao sam je šta je radila, a ona mi je odgovorila da je „vukla” rivotril na nos – kazao je okrivljeni Hideg. Rekao je da ju je pitao zašto to čini kada zna da uvek kada meša rivotril sa alkoholom pravi problem. Potom su, kako je izjavio, iz kafića otišli u kuću sada pokojnog Mirkova, gde su njih dvoje pili i slušali muziku.

– Radivoj je spavao u svojoj sobi jer je bio pijan. U jednom trenutku Radoslava odlazi u toalet koji je u dvorištu i čuje se galama i vika. Ona se svađala sa Radivojem, kod kojeg je stanovala. Video sam kako ga udara u glavu i stomak. Prišao sam i pokušao da ih razdvojim. Njoj sam rekao da ide do toaleta, a njemu da dođe na piće – rekao je okrivljeni prilikom iznošenja odbrane.

Napomenuo je da je Radoslava, kada se vratila iz toaleta, ponovo počela da vređa i psuje stanodavca. U jednom momentu je, kako je pojasnio, Radivoju uzela telefon i nije htela da mu ga vrati.

– Govorio sam joj da se smiri, a ona ga je ošamarila i nogom udarila u rebra, usled čega je pao sa stolice. Pomogao sam čoveku da ustane. Nastavila je da ga vređa, a ona je ponovo popila rivotril i pivo. Rekla je da neće više da mu plaća kriju, na šta joj je on odgovorio da se iseli – rekao je okrivljeni.

U svom svedočenju dodao je da je potom izašao do toaleta, a kada se vratio video je da devojka stanodavca udara motkom.

– Uzeo sam od nje motku i bacio je iza kreveta. Radivoju je curila krv iz glave – napomenuo je Hideg, koji se potom obukao i otišao.

Pošto nije imao autobus, jer je bila prošla ponoć, stopirao je, ali je u Đurđevo stigao ipak jutarnjim autobusom oko pola šest i odmah legao da spava.

– Ustao sam oko 11, a u podne je došla policija i rekla da je Radivoj mrtav. Ja kada sam krenuo on je bio živ – ispričao je Hideg.

Istakao je da je samohrani otac jednog punoletnog i dva maloletna sina i da nikada ne bi mogao da udari i naudi čoveku koji je godina kao njegov otac, koji je bolestan i s kojim je živeo pre hapšenja.

– Ništa od ovoga se ne bi desilo da nije bilo te devojke – naglasio je okrivljeni.

Zločin za koji se tereti dogodio se noću, u kući u kojoj je R. M. živeo, u Ulici vojvode Mišića 13 u Žablju. Sumnja se da je nesrećni čovek preminuo usled povreda zadobijenih rukama, nogama i drvenom motkom.

Policija je, prema našim saznanjima, na lice mesta došla po pozivu lekarske ekipe. Milan Hideg je ubrzo uhapšen i od tada se nalazi u pritvoru.

Nastavak suđenja je planiran 29. juna, kada bi trebalo da bude saslušan drugi očevidac.

Na jučerašnjem glavnom pretresu svedočio je i rođeni brat pokojnog Radivoja Mirkova, koji je ostao pri iskazu koji je dao u tužilaštvu. On je dodao da je okrivljenog Hidega video dva-tri puta kada je dolazio kod brata i da se fino i korektno ponašao. Odgovarajući na pitanje branioca osumnjičenog, ovaj svedok je potvrdio da je prilikom saslušanja u tužilaštvu postavio pitanje zašto devojka koja je stanovala kod njegovog brata nije u zatvoru. Pre nego što je napustio sudnicu, njemu je okrivljeni Hideg izjavio saučešće.

Pošto nije imao autobus, jer je bila prošla ponoć, stopirao je, ali je u Đurđevo stigao ipak jutarnjim autobusom oko pola šest i odmah legao da spava.

(Dnevnik)