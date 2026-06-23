Mađarska policija istražuje šokantan slučaj: muškarac (30) iz Budimpešte osumnjičen je za nezakonito korišćenje delova ljudskih tela nakon što su istražitelji kod njega pronašli nekoliko ljudskih ostataka. Sud je naložio da se muškarac stavi pod krivični nadzor.

Nadležni organi pokrenuli su postupak nakon što su vlasti dobile informacije o portiru koji je radio u bolnici u Budimpešti, a koji je navodno skladištio delove ljudskog tela na svom radnom mestu i kod kuće.

Istraga je otkrila da je muškarac imao interesovanje za anatomiju i patologiju i da je redovno secirao životinje. Policija sumnja da je delimično nabavljao ljudske ostatke kroz svoj posao, a takođe je iskopavao tela na napuštenim grobljima u Slovačkoj i Mađarskoj. Prema rečima vlasti, muškarac nije krio svoju čudnu strast: pričao je o tome svojoj porodici i prijateljima, pa čak i fotografisao svoju kolekciju.

Istražitelji su uhapsili muškarca 17. juna, a zatim su pretražili nekoliko objekata i vozila povezanih sa njim. Tokom pretresa, zaplenjeni su računari, laptopovi, mobilni telefoni i razni nosači podataka.

Policija je saopštila da je tokom pretresa pronađeno nekoliko ljudskih ostataka. Među zaplenjenim predmetima bili su preparirano ljudsko lice i koža, kosti u koferu, kompletna potkolenica, ljudski mozak, nadlaktica šake i nekoliko lobanja. Pronađen je i organ smešten u tegli, koji se trenutno ispituje kako bi se utvrdilo da li je ljudskog ili životinjskog porekla. Zaplenjene ostatke će pregledati forenzički stručnjaci, koji će takođe biti zaduženi da utvrde njihovo poreklo i izvor.

Prema policiji, on je priznao da je počinio zločin tokom ispitivanja. Takođe je rekao da je jeo ljudsko meso! U svom iskazu je rekao da su ga posebno privlačili delovi ljudskog tela i da je ranije od njih pravio razna jela i jeo ih.

Nakon ispitivanja, priveden je, a zatim stavljen pod krivični nadzor suda.

Istraga je još uvek u toku. Vlasti trenutno pokušavaju da utvrde tačno poreklo zaplenjenih ljudskih ostataka. U zavisnosti od ishoda istrage, broj krivičnih dela za koja se muškarac tereti može biti kasnije proširen.

Alo/Daily News Hungary

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