Influencerka Bet Klug teško je povređena nakon što je pala sa balkona hotela u kojem je boravila, u incidentu koji je potresao njene prijatelje i pratioce.

Prema izveštajima, Bet je pala na betonsku žardinjeru i nakon pada nije mogla da pomera ruke.

Hitna pomoć pronašla ju je u žbunju, u agoniji od bolova, i odmah je prevezena u bolnicu.

Radnik obezbeđenja koji je bio na dužnosti kada se nesreća dogodila ispričao je:

-Čuo sam zvuk kao da veliki predmet pada i udara u žbunje. Požurio sam da proverim i ugledao sam je. Zapomagala je - istakao je on.

Policija je pokrenula istragu i trenutno pregledava snimke nadzornih kamera kako bi se utvrdio tačan uzrok incidenta.

Kompanije za putno osiguranje zahtevaju policijski izveštaj kao dokaz za pokriće lečenja.

Prijatelji povređene influenserke apelovali su na javnost da pomognu finansijski, kako bi joj se omogućio avionski prevoz u Veliku Britaniju i nastavak lečenja. Jedna od prijateljica navela je da Bet Klug i dalje ne može da pomera ruke i da trpi nesnosne bolove zbog težih povreda kičme.

Lekari joj se bore za život

Veoma joj je teško što je u bolnici u inostranstvu. Hitno joj je potrebna lekarska pomoć - poručili su prijatelji.

Ona je u Tajland otputovala pre tri nedelje, najavivši na Instagramu:

Sada počinje moje pravo tajlandsko iskustvo - napisala je tada.

Nažalost, odmor se pretvorio u noćnu moru, a prijatelji se nadaju da će joj brzo biti pružena adekvatna medicinska nega i podrška.