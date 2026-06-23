Australijanka iz Perta, Viktorija Karthojs (29), doživela je teške zdravstvene komplikacije koje su na kraju dovele do amputacije svih prstiju na desnoj nozi, nakon što je naizgled bezazlen tretman u ribljem spa centru u Tajlandu prerastao u dugogodišnju medicinsku agoniju.

Sve je počelo kada je Viktorija sa 17 godina povredila palac na nozi gazeći na komad stakla. Povreda se inficirala, a infekcija je napredovala do kosti, zbog čega su lekari morali da amputiraju deo palca. Iako se činilo da se stanje stabilizovalo, problemi su se vratili nekoliko godina kasnije tokom njenog putovanja u Tajland 2010. godine.

Tokom odmora, odlučila je da isproba popularni “fish spa” tretman u kojem male ribe uklanjaju mrtvu kožu sa stopala. Iako joj se u tom trenutku činilo da je sve higijenski i bezbedno, nakon tretmana razvila je ozbiljnu infekciju koja je ponovo zahvatila kost palca. Kasnije je otkriveno da je reč o retkoj bakterijskoj infekciji povezanoj sa kontaminiranom vodom, koja je kroz postojeće rane ušla duboko u tkivo.

Po povratku u Australiju, Viktorija je počela da oseća visoku temperaturu, mučninu i opštu slabost, ali je dijagnoza dugo izostajala. Tek nakon više od godinu dana lekari su ustanovili da se radi o agresivnoj infekciji koja razara kost, zbog čega je krajem 2012. godine usledila potpuna amputacija palca.

Iako je operacija u početku delovala kao rešenje, pritisak pri hodanju preusmerio se na preostale prste, što je izazvalo nove rane, zadebljanja i skrivene infekcije. Tokom narednih godina, usled komplikacija, morali su da budu uklonjeni i ostali prsti jedan po jedan.

Nakon što je izgubila prvi prst, Viktorija je verovala da je najgore iza nje i pokušala da nastavi normalan život. Međutim, zdravstveni problemi su se vraćali u talasima. Pojavljivali su se visoka temperatura, povraćanje i iscrpljenost, dok su nalazi često bili nejasni, a simptomi potcenjeni.

Kasnije analize krvi i dodatni pregledi pokazali su ponovnu infekciju u kostima stopala, što je dovelo do daljih amputacija tokom narednih godina, sve dok nije ostala bez svih prstiju na desnoj nozi.

Iako je prošla kroz izuzetno težak period, Viktorija danas ističe da se oseća stabilnije i zdravije nego ranije, bez konstantnih infekcija i bolova koji su je godinama iscrpljivali. Navodi da se povremeno suočava sa gubitkom ravnoteže i prilagođavanjem hodu, ali da je naučila da funkcioniše u novim okolnostima.

Danas upozorava druge na potencijalne rizike “fish spa” tretmana i nepoznatih higijenskih uslova, ističući da se posledice, kako kaže, mogu razvijati godinama nakon naizgled bezazlenog postupka.

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