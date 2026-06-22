U beogradskom naselju Voždovac, u noći između petka i subote, dogodio se ozbiljan incident kada je za sada nepoznata osoba bacila Molotovljev koktel na privatnu porodičnu kuću.

Prema prvim informacijama, napad se dogodio 20. juna oko dva sata posle ponoći, dok su ukućani spavali.

Na sreću, niko nije povređen, a zahvaljujući brzoj reakciji sprečene su teže posledice. Na objektu je pričinjena manja materijalna šteta, dok je požar izazvan zapaljivom tečnošću brzo lokalizovan.

Čula se snažna eksplozija, a zatim smo ugledali plamen. Sreća je da niko nije stradao i da se vatra nije proširila na unutrašnjost kuće - rekao je jedan od komšija koji je svedočio događaju.

Policija je odmah nakon prijave izašla na lice mesta i obavila uviđaj. U toku je intenzivna potraga za osobom koja je bacila zapaljivu napravu, a istražitelji rade na utvrđivanju svih okolnosti i mogućeg motiva napada.

Za sada nije poznato da li je kuća bila unapred odabrana meta, niti da li je incident povezan sa prethodnim sukobima ili drugim događajima.

Istraga je u toku.

Telegraf.rs