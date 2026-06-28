Poznata folk pevačica Sanja Maletić, koja je u 52. godini ostvarila svoj najveći životni san i postala majka, podelila je na društvenim mrežama emotivan trenutak sa proslave. Ona danas, na veliki praznik Vidovdan, slavi drugi rođendan svojoj naslednici Vanji, za čije se dolazak na svet lavovski i neumorno borila godinama.

Ponosna mama je na svom Instagram profilu objavila fotografiju prelepe rođendanske torte sa voćem, na kojoj se jasno vidi zlatna svećica sa brojem dva. Uz ovu dirljivu scenu, Sanja je ćerkici uputila reči koje su raznežile sve: „Sunce moga neba, srećan rođendan“.

Čestitke i najlepše želje njenih kolega, prijatelja i vernih fanova od ranog jutra ne prestaju da pristižu sa svih strana.

"Ja sam se ceo život spremala za to"

Sanja živi jako skromno i prizemno iako je sa suprugom napravila imperiju. Nedavno je rekla da je ceo život spremna za roditeljstvo i da je isplanirala sve o ćerkinom odrastanju.

- Ja sam se ceo život spremala za to, spremna sam. Nisam išla predaleko, ima još do puberteta, sad uživamo. Do škole sam isplanirala, sve znamo kako ćemo. Imamo kuću na moru, na planini, imamo Beograd, biće nam zanimljivo - rekla je Sanja tada i otkrila koliko je za nju teško razdvajanje od ćerkice zbog posla.

- Teško mi je, ali dobra stvar u tome je da dete ima dva roditelja, tata ostaje sa njom. Ili smo muž ili ja sa njom. Mi se uklapamo. Ništa ne dogovaramo i ne obećavamo ljudima dok ne vidimo planove. Tako smo odlučili da budemo takvi roditelji. Nemamo dadilju. Ako nešto zatreba nije problem, ali dok možemo sami da se dogovorimo biće tako. Uskoro će da napuni dve godine, guramo lepo. Idemo često u šetnje, aktivni smo. Ona je živahna na majku.

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