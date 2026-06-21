U najnovijem izdanju popularnog muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" dogodila se situacija kakva do sada nije viđena.

Voditelj Ognjen Amidžić preuzeo je reč tokom baraža i šokirao sve prisutne, saopštivši veliku promenu i odluku koja je iznenadila kako takmičare, tako i stručni žiri.

Nakon što su svi takmičari izveli po dve numere, usledio je napeti baraž u kojem su se našli Anja Tabak, Irma Topolović, Haris Kajević i Stefan Cekić. Umesto standardne procedure glasanja i eliminacije, Ognjen Amidžić je prekinuo tišinu i obratio se svima u studiju.

- Mislim da imamo četiri kandidata u baražu. Poštovani gledaoci, poštovani žiri, pratili smo ovo takmičenje jako dugo i došli smo na korak do finala, i pratili smo šta se dešava danas, glasovi žirija, čudne odluke, čudne situacije. Kada vi izaberete nekoga, produkcija se ne meša, ako je klimavo, produkcija ulazi da potvrdi, jer biramo finaliste. Kada vi odlučite da neko ide u baraž i ovih četvoro je večeras u baražu, lično mislim da ste svi vi videli njih u finalu, žiri nije - rekao je Ognjen, pa najavio promene u "Pinkovim zvezdama" od naredne sezone.

- Reći ću vam, pošto je ovo poslednja emisija ovakvog karaktera, od sledeće sezone će produkcija uticati drugačije na samo takmičenje i drugačiji će biti glas produkcije. I sada mi treba da izaberemo troje koje će ispasti i samo jednog koji će ići u finale - govorio je Ognjen.

Iako su svi očekivali surovu eliminaciju u kojoj će ispasti čak troje kandidata, a samo jedan proći dalje, produkcija je priredila najveće iznenađenje večeri. Umesto suza i opraštanja, usledio je obrt koji je oduševio takmičare u baražu.

Ognjen je na kraju emisije izgovorio reči koje su sve ostavile u potpunom šoku:

- Zato će večeras produkcija uraditi to da svi odu u finale. Poslednji put i pred narednu sezonu se pazite šta će produkcija raditi.

Šok preokret: Svi idu u finale!

Iako su svi očekivali surovu eliminaciju u kojoj će ispasti čak troje kandidata, a samo jedan proći dalje, produkcija je priredila najveće iznenađenje večeri. Umesto suza i opraštanja, usledio je obrt koji je oduševio takmičare u baražu.

- Zato će večeras produkcija uraditi to da svi odu u finale. Poslednji put i pred narednu sezonu se pazite šta će produkcija raditi - istakao je Amidžić.

Inače, u jednoj od prethodnih emisija došlo je do burne svađe između Zorice Brunclik i Viki Miljković.

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