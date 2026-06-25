Poznato je da pevačica Neda Ukraden osim ulaganja u vanvremenske pesme, ulaže već godinama i u nekretnine.

Tako muzička zvezda poseduje impozantne nekretnine i na crnogorskom i na hrvatskom primorju, a upravo luksuzna vila u Imotskoj krajini postala je predmet interesovanja domaćih medija, jer je navodno ovogodišnja letnja sezona u Hrvatskoj, izuzetno loša, te je sama pevačica u velikom finansijskom gubitku.

Povodom medijskih navoda da je zbog nedostalošeg turista, Neda Ukraden, morala da snizi cenu iznajmljivanja vile sa 2.300 evra na 2.000 kontaktirali smo pevačicu koja nam je otkrila da li je zaista opalo interesovanje za njenom vilom sa bazenom koju je sagradila uz mnogo odricanja sagradila u rodnoj Hrvatskoj.

- Poznato je da sam oduvek kao vredna i sposobna žena, prihode od veoma bogate karijere ulagala u nekretnine, umetničke predmete, karijeru. Želela sam da jednog dana mojim naslednicima ostavim mnogo toga po čemu će me se sećati, ne samo po pesmi – započela je za Alo Neda Ukraden .

Agencija koja se bavi izdavanjem preko 500 kuća u Imotskoj krajini bavi se izdavanje i Nedine kuće, a kako je pevačica napomenula, ona ne živi od toga, ali joj je zadovoljstvo ako može poslužiti za odmor i uživanje još nekom!

Muzička zvezda otkrila nam je da nije ni na kakvom gubitku, te da su novinski natpisi apsolutna izmišljotina.

- Agencije koja se time bavi nije teško proveriti niti koliko kosta za iznajmljivanje najmanje 7 dana (jer se ne izdaje na dan) niti koliko dana je zauzeta kuća, izmišljotine poprimanju fabulozne dimenzije, što me iskreno veseli. Postala sam zahvaljući tome, pored Crvenog i Plavog jezera, jos jedna turistička atrakcija Imotske krajine – bila je iskrena Ukradenova.

Iako je kuću gradila po sopstvenim potrebama i ukusu, Neda u njoj ne boravi, već letnje dane provodi u kući u Boki Kotorskoj.

- Iako sam je pravila za sebe i po svom ukusu, drago mi je ako tih par letnjih meseci dok sam u kući na moru u Boki i ne boravimo u njoj, može poslužiti još nekoj porodici ili turisti za odmor i uživanje – zaključila je Neda Ukraden za Alo.