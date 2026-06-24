Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović ponovo se našla u centru pažnje na društvenoj mreži X, gde su korisnici komentarisali njen izgled, ovog puta fokusirajući se na donji veš.

Naime, jedna korisnica pomenute mreže objavila je Cecin snimak sa Instagrama, na kojem je pevačica u providnoj haljini, ispod koje se nazirao crni grudnjak i donji veš.

Snimak sa Instagrama postao viralan na društvenim mrežama

U objavi je njen stil donjeg veša okarakterisan kao "bapski", nakon čega su se ispod objave nizali brojni komentari korisnika.

Ceca na finalu "Zvezda Granda" u print kompletu i ravnim papučama

Podsetimo, Ceca Ražnatović je i prethodnih dana bila predmet komentarisanja javnosti, kada se pojavila na finalu "Zvezda Granda" u neobičnoj i nesvakidašnjoj modnoj kombinaciji.

Iako pojedini članovi žirija, poput Dare Bubamare, Aleksandra Milića Milija i Dragana Kojića Kebe, nisu prisustvovali finalnoj večeri kako bi podržali svoje kandidate, Ceca je ipak odlučila da svojim dolaskom uveliča finale pomenutog muzičkog tamičanja, koje je održano pre nekoliko dana.

Za ovu priliku, odabrala je komplet u upadljivom leopard printu, koji čine košulja dugih rukava i ležerne pantalone. Posebnu pažnju privukao je detalj da je visoke potpetice zamenila udobnim ravnim papučama, dok je kosu podigla u elegantan visoki rep.