Pevačica Ivana Boom Nikolić na promociji svog prvog albuma otkrila je da pojedine kolege nisu želele ni da poslušaju demo snimke koje im je poslala kako bi došlo do eventualnog dueta.

Ipak, pevačica je uspela da snimi čak tri dueta na novom albumu sa sjajnim izvođačima, a istakla je da svim kolegama želi mnogosreće.

-Bilo je nekih koji nisu imali vremena da čuju duete uopšte, ali uvek poštujem svačiji stav. Razumem da dosta kolega radi i da nema vremena možda čak ni da posluša demo koji bi mu poslali za saradnju. Ne uzimam za zlo nikome. Svima želim sreću i biće prilike da sarađujemo. Volim duete koje su neočekivane. Drago mi je što smo uspeli da spojimo nespojivo - rekla je Ivana kroz smeh.

-Ne mogu da verujem da je došao dan da se desila promocija. Dočekujem kolege. Radujem se da svi premijerno čujete drugi deo albuma, četiri nove pesme. Potrudila sam se sa svojim saradnicama da sada bude izbačeno. Pauza samo od mesec dana između prvog i drugog albuma - rekla je Nikolićeva i otkrila da je plakala od sreće.

-Jeste, sada će ponovo biti. Kada sam sve videla, verujte da sam na ivici suza ceo dan - rekla je pevačica.

Alo/I.R.

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