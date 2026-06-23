Glumac Rade Ćosić jednom prilikom napravio je haos kada se u popularnoj emisiji pojavio držeći pištolj u ruci.

Želeći da napravi foru ili impresionira voditeljku, ispred Nataše Pavlović izvadio je iz zadnjeg džepa repliku hladnog oružja, repetirao ga i pokazao Nataši šta sve ume sa njim.

Međutim, u mlataranju igračkicom, Ćosić je uspeo i da ga ispusti, što je dovelo do opšteg smeha u studiju.

- Biće sve okej ljudi, samo se ne pomerajte - našalio se Rade.

Kako je sastavni deo Natašine emisije i kuvanje, i Rade se latio kutlače, a u više navrata iskoristio je priliku i da se ponovo našali glumeći "opasnog momka".

Voditeljki Nataši ispričao je kako mu je astrolog pogodio koje boje vozi automobil, a na njenu konstataciju da je najverovatnije gospođa samo videla kroz prozor čime je došao, glumac je "pripretio" svojim oružjem.

- Još jednom ću reći, ko se igra... Dobro, ostaviću sad ovo ovde, ako gleda gospođa, ako je gledala kroz prozor - našalio se Rade, što je izazvalo ponovo opšti smeh u studiju.

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