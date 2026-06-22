Pevačica Mina Kostić već skoro mesec dana nalazi se na lečenju u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević", a iako se očekivalo da danas napusti kliniku, došlo je do promene planova, pa će njen boravak biti produžen.

U međuvremenu, njen verenik Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, posetio ju je u ustanovi.

Domaći mediji zabeležili su njegov dolazak ispred klinike, a u rukama je nosio kesu sa stvarima za pevačicu.

Međutim, osim zbog situacije sa Minom, Kasper je danas dospeo u centar pažnje i zbog javnog sukoba sa voditeljkom Jovanom Jeremić.

Naime, nakon što je Jovana u jednom intervjuu iznela svoj stav o njemu, Kasper se oglasio na društvenim mrežama i poručio da će pravdu potražiti pred nadležnim institucijama.

Povodom celokupne situacije sa voditeljkom, dao je kratak komentar:

- Sve sto sam imao da kazem za Jovanu napisao sam.

Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper oglasio se na svom Instagram profilu gde je odgovorio poznatoj voditelji Jovani Jeremić koja je nedavno rekla da bi mu zabranila ulazak u zemlju.

- Jovana Jeremić poziva da mi se zabrani ulazak u moju zemlju! Vrlo je opasno kada voditeljka nacionalne televizije poziva na ovakve stvari. Verujem da će se televizija Pink ograditi od ovog njenog poziva da mi se zabrani ulazak u moju zemlju u budućnosti. Jovanu Jeremić, kako god bilo ko doživljavao, mora se uzeti u obzir da ovakav vid poziva na zabranu ulaska u zemlju građanina zemlje Srbije ne može proći neopaženo jer izaziva ozbiljnu zabrinutost kuda ide naše društvo ako voditelj nacionalne televizije ima slobodu da poziva na ovakve stvari. O svemu ostalom šta je za mene dotična rekla, postoje pravne instance u državi koje će to rešavati - poručio je Kasper.

Jovana se oglasila i odgovorila Kasperu koji joj je zapretio tužbom.

- Demonima ne odgovaram, demonima zadajem smrtonosne udarce. Obevstite dotičnog gospodina da je on niko i ništa u ovoj državi da bi se neko bavio sa njim. Obevestite ga da je izjava data za vaš medij, a ne na mestu gde ja radim. Obevastite ga da Pink televizija nema nikakve veze sa mojim stavom prema njemu, da ja ovo mislim kao žena i da sam ove izjave dala kao žena i kao analitičar jednog odnosa i to mi niko ne može zabraniti - rekla je Jeremićeva, ali se tu nije zaustavila pa je dodala:

- Objasnite gospodinu da je on nebitan za pravni poredak ove države i da se sa njim niko, na takav način neće baviti, da ne misli za sebe da je nešto što nije. On je nebitnoća za naše društvo, više sam se sa njim bavila kao sa elementarnom nepogodom života Mine Kostić koja je ipak ime i prezime u ovoj državi - zaključila je voditeljka za Blic.

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