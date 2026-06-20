Nakon uspešnog koncerta u Nišu, pevačica Marija Šerifović odlučila je da napravi kratku pauzu od brojnih poslovnih obaveza i posveti se odmoru. Popularna muzička zvezda spakovala je kofere i otputovala u sunčani Dubai, gde trenutno uživa u zasluženom predahu.

Marija je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podelila nekoliko fotografija i snimaka sa putovanja, pokazujući kako provodi vreme u jednom od najpopularnijih svetskih turističkih centara.

Sudeći po objavama na Instagramu, pevačica koristi svaki trenutak da se opusti i napuni baterije pred nove profesionalne izazove koji je očekuju u narednom periodu.

Luksuzni rizort nudi i dozu dodatne privatnosti, pa se na plaži nalaze i prostrane bele kabane sa zavesama, kao i moderno dizajnirane pletene ležaljke u kojima pevačica može da se potpuno opusti.



Ono što posebno privlači pažnju na Marijinim snimcima jeste neverovatan pogled koji se pruža sa same obale. Dok je u prvom planu potpuno opuštena, tropska atmosfera sa sitnim peskom i palmama, u pozadini se ponosno uzdižu masivni stakleni neboderi po kojima je Dubai prepoznatljiv. Ovaj fascinantni spoj moderne arhitekture i prirode pod vedrim nebom predstavlja savršeno mesto za punjenje baterija.

O sinu i nekretnini na Baliju

Pevačica Marija Šerifović često boravi na Baliju, a nedavno je govorila o tome da li tamo kupuje nekretninu.

- Ne osećam potrebu da to delim sa medijima. To je moje pravo. Sve i da kupujem, neka takve stvari ostaju za mene. Jedna polovina mog srca je u Los Anđelesu, trećina je sad na Baliju. Moj terapeut tamo živi, na Baliju, tako je sve krenulo, slučajno. Mariju se jako dopao Bali, baš je uživao ovih mesec dana tamo - rekla je nedavno za domaće medije, pa se dotakla i sina Marija.

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