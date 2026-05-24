Jovana Jeremić je u svom Jutarnjem programu jednom prilikom ugostila Vojislava Šešelja.

Kako je navela na svom Instagram profilu, ovo je bio prvi susret sa političarem, nakon što su se u studiju sreli pre tri duge godine.

Poznata voditeljka je sedela prekoputa političara, u roze pantalonama i čipkanoj majici, a razgovarali su o aktuelnim temama.

Ovog puta njihov razgovor je protekao bez ikakvih čarki, a Jovana je sve vreme isticala da je Pink najgledanija televizija i da skoro nije imala toliki šer, odnosno gledanost.

Pre tri godine se žestoko posvađali na Pinku

Jovana Jeremić i Šešelj su se pre tri godine našli u klinču u debati baš na televiziji Pink, u emsiiji "Hit tvit".

- Ajde, malo ćuti dok ja govorim. Ja ćutim dok ti pričaš.

- Samo kažem da se ne slažem, nemoj da me ućutkuješ - odbranila se Jeremićeva.

- Nema smisla da mi stalno upadaš u reč - odgovorio je Šešelj.

Ljubav sa Tigrom

Veza voditeljke Jovane Jeremić i boksera Miloša Stojanovića Tigra veoma intrigira javnost, a nedavno je srećan par proslavio šest meseci ljubavi.

- Život me je naučio da ne tražiš ne kog sa kim ćeš da stariš, već onog sa kim ćeš ostati zauvek mlad i sačuvati dete u sebi. Život me je naučio da prave susrete ne ugovaramo mi, već Bog. Život me je naučio da kada se najmanje nadaš, a imaš čisto i zahvalno srce, Bog uvek nađe način da pokaže da postoji. Hvala ti za ovih 6 meseci. Za mene su bili najlepši u životu. Ti si moj heroj. Samo ja znam prave razloge. Tvoja mala devojčica (pleonazam je sa namerom) - napisala je Jovana.

Jovana Jeremić poznata je po tome da za nju ne postoje tabu teme, te otvoreno i bez zadrške govori o svojoj intimi i ljubavnom životu.

- Izgubila sam nevinost sa 23 i po godine, majke mi moje. Moraš da shvatiš, ja nikada ne lažem na televiziji. Neću sada, kao svi, da se stidim. Pitaj me, Ognjene, nemam čega da se stidim. Sa 23 i po - za druge je to zezanje, ali ja sam tog dečka najviše volela. Veliki pozdrav za njega, bio je pravi gospodin, kralj - rekla je tada Jovana, ostavivši goste u studiju zatečenima.

