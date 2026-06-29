Odluka Severnoatlantskog saveza (NATO) o ulasku u oružani sukob sa Rusijom zavisiće od ishoda predstojećeg samita Alijanse u Ankari, smatra list Türkiye, prenosi ruska agencija

- Evropa već danas procenjuje verovatnoću izbijanja rata punih razmera sa Rusijom. Moskva, sa svoje strane, ne isključuje mogućnost da bi takav scenario mogao biti ostvaren do 2030. godine. Da li će Sjedinjene Američke Države i NATO moći da ostanu po strani od takvih događaja? U tom kontekstu od izuzetnog su značaja procene i izjave koje će biti iznete na samitu NATO-a u Ankari 7. i 8. jula. Ovaj sastanak mogao bi doneti veoma značajne rezultate - navodi se u tekstu.

U članku se ističe da zapadne zemlje trenutno čine sve kako bi podržale Kijev i, šaljući ogromne količine vojne pomoći, računaju na slabljenje Rusije, ali bez uspeha.

Autor teksta poziva da se pažljivo prate poruke koje će iz glavnog grada Turske biti upućene u ime očuvanja mira i izražava nadu da će prevladati zdrav razum.

Poslednjih godina Rusija ukazuje na, kako navodi, neviđenu aktivnost NATO-a duž svojih zapadnih granica.

Kako ruska agencija prenosi, NATO proširuje svoje inicijative, tvrdeći da je cilj odvraćanje agresije. Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog jačanja vojnih kapaciteta NATO-a u Evropi. U ruskom Ministarstvu spoljnih poslova poručili su da su otvoreni za dijalog sa NATO-om, ali isključivo na ravnopravnoj osnovi, uz uslov da Zapad odustane od "politike militarizacije evropskog kontinenta".

Predsednik Rusije Vladimir Putin više puta je detaljno izjavio da Moskva nema nameru da napadne zemlje članice NATO-a.

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