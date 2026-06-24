Raketa je intenzivno korišćena u rusko-ukrajinskom ratu, što je prvi put potvrđeno u januaru 2024. godine, dopunjujući ruski balistički raketni sistem Iskander-M. Poboljšanja mogućnosti preciznog udara mogu biti rezultat i povratnih informacija iz borbenih ispitivanja i tehnološkog napretka u Severnoj Koreji, pri čemu je finansiranje izvoza u Rusiju pružilo značajan podsticaj odbrambenom sektoru zemlje.

KN-23 ima mnogo značajnih sličnosti sa Iskander-M, što otvara mogućnost da je njegov razvoj mogao imati koristi od transfera tehnologije ili drugih oblika ruske podrške. Severnokorejski program se smatra uspešnijim od svog ruskog pandana, jer je proizveo mnogo širi spektar varijanti i video je rakete raspoređene iz mnogo raznovrsnijeg spektra lansirnih vozila. Komentarišući mogućnosti sistema KN-23, izveštaj Istraživačke službe Kongresa SAD istakao je ubrzo nakon puštanja sistema u upotrebu da on „predstavlja najznačajniji napredak“ Severne Koreje u oblasti taktičkog oružja, pri čemu je raketa primećena kako izvodi složene manevre „zatezanja“ namenjene zbunjivanju neprijateljskih sistema protivvazdušne odbrane. Što se tiče lakšeg pandana rakete, KN-24, u izveštaju se navodi da lakša raketa „demonstrira sistem navođenja i manevarsku sposobnost u letu za postizanje preciznih udara“.

U oktobru 2025. godine, severnokorejski odbrambeni sektor predstavio je naslednika KN-23, koji koristi hipersonično klizno telo koje generiše uzgon i male kontrolne površine, i čini se da je to sistem te vrste koji je ikada integrisao hipersonično klizno vozilo. Označen kao Hwasong-11Ma, novi sistem izgleda koristi isti transporter-montažer-lanser kao KN-23 i isti donji deo, dok gornji deo sa kliznim vozilom izgleda da je namenjen da se odvoji blizu vrha faze pojačanja. Rusija još uvek nije otkrila uporedivo složen taktički tip rakete. Iako je sposobnost KN-23 da izbegne otkrivanje od strane južnokorejskih sistema protivraketne odbrane AEGIS, koje su isporučile SAD, istaknuta kao razlog za ozbiljnu zabrinutost u Seulu i širem zapadnom svetu, očekuje se da će mogućnosti varijanti sa hipersoničnim klizećim vozilima biti znatno veće u tom pogledu.

Među razvijenim varijantama KN-23, KN-23B predstavlja veću varijantu sa produženim dometom i znatno uvećanom bojevom glavom od 2.500 kilograma. Prvi put je testirana 25. marta 2021. godine, a zbog veće veličine koristila je transportni lanser sa deset točkova, dok je originalni KN-23 koristio lanser sa osam točkova. Smatra se da su veći domet rakete i veća bojeva glava učinili je veoma cenjenom na ukrajinskom ratištu. Delimično kao rezultat naglog smanjenja i ruskog odbrambenog sektora i kopnenih snaga nakon raspada Sovjetskog Saveza, ruske snage su postale u velikoj meri zavisne od nabavke odbrambene opreme iz Severne Koreje. Rezultati istrage Rojtersa objavljene u aprilu 2025. godine, na primer, istakli su da su se mnoge ruske artiljerijske jedinice skoro u potpunosti oslanjale na municiju koju isporučuje Severna Koreja, pri čemu najmanje šest ruskih artiljerijskih jedinica nabavlja između 50 i 100 procenata svoje municije iz te zemlje.

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