Vlasti su optužile Francusku za poštovanje suvereniteta Burkine Faso, neokolonijalizam i delovanje protiv interesa te afričke zemlje.
„To se ogleda u stalnim aktivnostima francuskih vlasti usmerenim protiv interesa Burkine Faso, u otvoreno izraženim neokolonijalnim ambicijama, podršci subverzivnim aktivnostima i teroristima“, navodi se u saopštenju vlade.
Svet
Prekid diplomatskih odnosa sa Francuskom zbog "neokolonijalizma"
Vlasti Burkine Faso donele su odluku da od danas prekinu diplomatske odnose sa Francuskom zbog namere Pariza da zemlju potčine svojoj volji.
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Vlasti su optužile Francusku za poštovanje suvereniteta Burkine Faso, neokolonijalizam i delovanje protiv interesa te afričke zemlje.
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