Vlasti su optužile Francusku za poštovanje suvereniteta Burkine Faso, neokolonijalizam i delovanje protiv interesa te afričke zemlje.



„To se ogleda u stalnim aktivnostima francuskih vlasti usmerenim protiv interesa Burkine Faso, u otvoreno izraženim neokolonijalnim ambicijama, podršci subverzivnim aktivnostima i teroristima“, navodi se u saopštenju vlade.