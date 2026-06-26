Prema podacima Nemačke meteorološke službe (DWD) danas je bio najtopliji dan ikada zabeležen u toj zemlji, sa rekordnih 41,3 stepena Celzijusa, koliko je izmereno na meteorološkoj stanici u Sarbrikenu, na jugozapadu Nemačke.

Prethodni rekord bio je 41,2 stepena Celzijusa, koji je zabeležen 25. jula 2019. godine u Tenisvorstu i Duizburg-Berlu u Severnoj Rajni-Vestfaliji, prenosi Špigel.

Prema podacima Nemačke meteorološke službe, mnoge druge meteorološke stanice širom zemlje zabeležile su danas temperature iznad 40 stepeni Celzijusa.

U Bavarskoj je danas izmereno 40,7 stepeni Celzijusa, što je najviša temperatura ikada izmerena u toj nemačkoj saveznoj državi.