Biro Skupštine država članica Međunarodnog krivičnog suda (MKS) odlučio je da suspenduje glavnog tužioca Karima Kana, protiv kojeg se vodi istraga zbog optužbi za navodno s***ualno uznemiravanje, saopštila je ova međunarodna institucija, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

"Na sastanku održanom 8. juna, Biro je kvalifikovanom većinom glasova odlučio da razreši tužioca Karima Kana njegovih dužnosti", navodi se u saopštenju.

Istaknuto je da odluka još nije konačna. Skupština bi trebalo da održi posebnu sednicu na kojoj će razmotriti dalji tok postupka i status tužioca.

MKS je u maju 2025. godine saopštio da je Kan upućen na administrativno odsustvo do okončanja istrage o navodima za s***ualno uznemiravanje zaposlenih u njegovom kabinetu. Krajem avgusta iste godine britanski list „Gardijan“ izvestio je o drugoj optužbi protiv Kana za slična dela.

Karim Kan je 2023. godine podneo zahtev MKS-u za izdavanje naloga za hapšenje ruskih zvaničnika u okviru istrage o događajima u Ukrajini. Na osnovu tog zahteva, sudije MKS-a izdale su naloge za hapšenje ruskog predsednika Vladimira Putina i poverenice za prava deteta Marije Ljvove-Belove.

U decembru 2025. godine Moskovski gradski sud osudio je Kana u odsustvu na 15 godina zatvora. Prema navodima ruskih istražnih organa, on je optužen za nezakonito krivično gonjenje i podizanje optužnica protiv osoba za koje ruske vlasti smatraju da nisu počinile krivična dela, kao i za pripremu napada na predstavnika strane države pod međunarodnom zaštitom.

Međunarodni krivični sud nije priznao odluku ruskog suda.

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