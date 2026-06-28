Pevačica Milica Pavlović pojavila se večeras na "Music Week" festivalu. Ona je došla u kratkoj crnoj elegantnoj haljini sa talasastom kosom i sve zasenila svojim izgledom.

Naime, pevačica je otkrila kome se najviše raduje od izvođača koji će nastupiti večeras, a zatim i progovorila o Albinu sa kojim navodno nije u dobrim odnosima.

-Došla sam da se provedem, ovo je moj after. Ina, Teodora, Rasta, prvi put ih slušam, tako da se radujem. Ja sam uvek na ženskoj strani, neka "caka bude večeras na Teodoru. Bilo mi je suđeno da dođem da podržim Albina. Nemam problem sa njim, šaljem mu ljubav i trčećim korakom idem da ga slušam - rekla je Milica Pavlović, a detaljnije pogledajte u videu ispod

Izdala novi album koji pomera granice

Podsetimo, Milica Pavlović još jednom je uspela da pomeri kako svoje, tako i granice kada je vizuelno predstavljanje novog albuma u pitanju.

U pitanju je šesti album po redu nesvakidašnjeg naziva "Caka", koji je izdala za svoju producentsku kuću "Senorita music", a fanovi već uveliko bruje o projektu koji je pevačica dve godine snimala u strogoj tajnosti.

Pored numere sa istoimenog albuma na čijem spotu su radila čak tri reditelja, koji su došli na ideju da se petominutna ekranizacija sastoji od trinaest različitih scena, što ga stavlja u kategoriju pravog mini filma, pažnju je privukao i spot za pesmu "Voli ga i ti" u kojem Pavlovićeva odlazi u krevet sa dva muškarca.

Iako je do sada u svojim spotovima eksperimentisala na razne teme, ovo je prvi put da je vidimo u jednoj ovakvoj situaciji.

Reditelja spota koji je deo produkcijske kuće sa kojima je Milica i ranije sarađivala nam je otkrio kako je bilo na setu snimanja za pesmu koju je za nju napisala Ljiljana Jorgovanović.

- Kao i uvek, Milica je raspoložena za dobre ideje, ali kada sam joj rekao da sam zamislio da u spotu za pesmu "Voli ga i ti" završna scena bude sa dva muškarca u krevetu, to joj se na početku nije dopalo. Međutim, ekipa koja je realizovala spot uspela je da je ubedi i objasni da ćemo samo pratiti temu pesme koja je maestralna - rekao nam je Andrija Grgić iz NN media tima.

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