Bivši predsednik SRJ Slobodan Milošević posle hapšenja 1. aprila 2001. godine, smešten je u samicu Centralnog zatvora u Beogradu.

Miloševića su na prijemnom zatvorskom odeljenju sačekala dva stražara, i posle ostavljanja kaiša, sata i dokumenta, dobio je čaršaf, jastučnicu, dva ćebeta i porciju za jelo.

Milošević je boravio u samici dužine tri metra i širine 2, 20. Njegova ćelija nalazila se u jednom od dva bloka samica, koje su neposredno pre hapšenja bivšeg direktora RTS Dragoljuba Milanovića, u februaru iste godine, preuređene i okrečene.

Pod samice prekriven je linoleumom, a na plafonu su ugrađene neonke, koje su se u celom zatvoru gasile u 22 časa, a palile u šest sati ujutru.

U samici se nalazi krevet, sto koji je pričvršćen za pod, stolica i orman, nalik vojničkom, u kome pritvorenik drži garderobu, higijenska sredstva i druge stvari.

Pored oskudnog nameštaja, nekadašnji šef države je imao i "čučavac" za fiziološke potrebe. Iznad "čučavca" je česma sa hladnom vodom i vodokotlićiz koga viri mali kanap za povlačenje vode. Na ćeliji u kojoj je boravio Milošević su bila teška plava metalna vrata, a na njima i mali prozorčić.

Kako je tada za "Novosti" ispričao sagovornik iz Centralnog zatvora, Milošević je kao i drugi zatvorenici dobijao jedan kanister sa toplom vodom, a kupao se jednom nedeljno.

Bivši predsednik nije bio privilegovan ni oko šetnje u zatvoru.

Šetao je sam, jednom dnevno, po 30 minuta, u pratnji stražara.