Kod Palate Srbija na Novom Beogradu stigao je veliki broj bajkera, koji će kasnije krenuti kroiz grad na skup "Srbija jedna porodica", koji se danas održava na platou ispred Skupštine Srbije.

Sa bajkerima su i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin. Bajkeri nose kačkete na kojima piše "Srbija pobeđuje".

Glavni program skupa počinje u 18 časova, za kada je najavljeno da će biti pokazani humanoidni roboti koji će odigrati "moravac".

Potom će se okupljenima obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na skup je krenuo veliki broj građana uz cele Srbije. Najavljeno je da će sa okupljanja biti poslata poruka jedinstva i predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije.