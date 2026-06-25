Glumica Koraima Tores se oglasila nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Venecuelu.

U Venecueli su u razmaku kraćem od jednog minuta registrovana dva jaka zemljotresa, od kojih je prvi bio magnitude 7,2, a drugi još jači, 7,5 stepeni Rihtera.

Potres je izazvao rušenje zgrada, evakuaciju stanovništva i vanredno stanje, dok spasilačke ekipe tragaju za preživelima.

Koraima Tores, koja potiče iz Venecuele, ali godinama živi i radi u Kolumbiji, teško je podnela vesti o katastrofi.

- Ljudi, čuvajte se, čuvajte jedni druge. Ovo što se desilo je strašno. Moramo da prevaziđemo ovu tragediju - rekla je glumica u kratkom videu i briznula u plač.

Ona je na svom Instagram profilu objavljivala i kontakt brojeve za pomoć ugroženima.

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