U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas su izneli odbranu Mario Stanković i Danka Vuković, osumnjičeni za umešanost u ubistvo Aleksandra Nešovića Baje, 12. maja u restoranu "27" na Senjaku. Oboje osumnjičenih navodno je negiralo krivična dela, koja su im stavljena na teret i detaljno ispričali svoje verzije događaja.

Stankovića tužilaštvo tereti da je u saizvršilaštvu sa Sašom Vukovićem Bosketom ubio Nešovića, dok je njegova supruga osumnjičena da je iz "šteka" izvukla pištolj i dala ga drugoosumnjičenom. Stanković je, navodno, kako tvrdi tužilaštvo, pištolj doneo u restoran "27" i predao ga Vukoviću.

Kako se saznaje, Danka Vuković je navela da je kobne noći bila kod kuće sa decom i da nikakvog dodira sa oružjem nije imala. Prema njenom kazivanju, njen suprug je zbog pretnji, koje je njemu i celoj porodici upućivao Nešović, stalno bio naoružan i nije se odvajao od pištolja.

- Ona je jedino priznala da je predala 10.000 evra za suprugovo bekstvo, a taj novac je i pronađen tokom hapšenja četvrtog osumnjičenog Dejana S., Vukovićevog bliskog rođaka - navodi sagovornik iz istrage.

Drugoosumnjičeni Stanković tokom iznošenja odbrane izjavio je da u momentu pucnjave nije bio u restoranu već da je otišao do svoje kuće, a u povratku se zadržao ispred lokala i popričao sa ljudima koji su bili napolju.

- Ispričao je da nisu tačni navodi tužilaštva da je išao do kuće Saše Vukovića i da mu je njegova supruga Danka predala pištolj, koji je on odneo do restorana i dao ga Saši - navodi sagovornik.

Prošle nedelje je odbranu izneo i prvookrivljeni Saša Vuković,koji je priznao da je pucao i ubio Nešovića, ali, kako je naveo, prvo je Nešović pokušao njega da ubije iz pištolja CZ 99, ali je oružje zatajilo. Tada je on uzvratio i usmrtio ga sa više hitaca u grudi.

Vuković je tvrdio da se plašio za svoju bezbednost, zbog čega je pojačao privatno obezbeđenje, kretao se naoružan i izbegavao kontakte sa Nešovićem. Tvrdio je da je Nešović čak nekoliko puta vadio pištolj na njega.

Jedan od branilaca Maria Stankovića i Danke Vuković, advokat Ivan Simić, potvrdio je da su njih dvoje izneli iscrpne odbrane. Opisao je da je u nekoliko navrata Danka Vuković zaplakala, jer je u pritvoru i odvojena je od maloletne dece. Ona je ispričala da su i ona i suprug bili u strahu za život zbog Aleksandra Nešovića i njegovih pretnji. Bez obzira na sve, ona je negirala da ima bilo kakve veze sa samim ubistvom, kao i osumnjičeni Stanković.

(Novosti)

BONUS VIDEO