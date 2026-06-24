​Ovo tužilaštvo je obavestilo javnost o datom postupku nakon što je došlo do dokaza da je planirana, organizovana i realizovana simulovana upotreba tzv. “zvučnog topa” 15. marta 2025. godine, za koju su nadalje u medijima i na društvenim mrežama optuživani državni organi, a takođe je obavestilo javnost u kom pravcu je usmereno postupanje ovog tužilaštva. ​



​"Imajući u vidu fazu ovog postupka, stavovi izneti u saopštenju UO AKB predstavljaju zadiranje u samostalnost javnog tužilaštva i sadrže otvorene pretnje krivičnim progonom javnih tužilaca, uz neargumentovano optuživanje kako Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog objavljenih saopštenja, tako i javnog tužioca Miodraga Markovića zbog njegovog učešća u emisiji na RTS 19. juna 2026. godine.

Takođe, ističemo da su zlonamerni, tendenciozni i ispolitizovani izneti stavovi u saopštenju UO AKB, kojima se VJT u Beogradu optužuje za navodno kršenje pretpostavke nevinosti, politizaciju te zastrašivanje političkih aktivista, studenata, novinara i dr.



​Više javno tužilaštvo u Beogradu postupa isključivo u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, a ne po željama određenih grupacija ili pojedinaca i svoje javnotužilačke odluke donosi u skladu sa prikupljenim dokazima i utvrđenim činjenicama.



​Namera ovog tužilaštva je da pravilno utvrdi činjenično stanje u vezi sa pomenutim događajem, kao i eventualno postojanje bitnih elemenata gore navedenih krivičnih dela za koja se goni po službenoj dužnosti, te da se u skladu sa tim procesuiraju sva odgovorna lica, a ne studente ili građane kako to pokušava da predstavi UO AKB.

Zbog iznetih pretnji i neprimerenih komentara koji predstavljaju neprimereni uticaj i pritisak na postupanje i samostalnost javnog tužilaštva, VJT u Beogradu će se obratiti Visokom savetu tužilaštva i zatražiti hitnu reakciju", zaključuje se u saopštenju.