-Poštovana predsednice Narodne skupštine, uvaženi narodni poslanici, bojim se da ono što smo mogli da čujemo pre svega nekoliko minuta u obraćanju jednog šefa poslaničke grupe opozicije predstavlja možda i najskandalozniju stvar koja je ikad izrečena u ovom visokom domu srpske demokratije. Naime, samo pominjanje trgovine ljudskim organima, pa čak i Žute kuće, najmonstruoznijeg zločina koji je sproveden nad našim sunarodnicima na prostoru bivše Jugoslavije, a u kontekstu Zakona o presađivanju ljudskih organa, zapravo predstavlja implicitno poređenje naših lekara, naših zdravstvenih radnika koji spašavaju ljudske živote sa zlikovcima i koljačima terorističke UČK - rekao je Starović, pa dodao:

-I kada govorimo o odgovornosti za to što je stopa zaveštanja organa u Srbiji danas među najnižima u Evropi, ona prevashodno leži u krilu onih koji šire i potenciraju najmračnije teorije zavere, a pogotovo je strašno kada to neki čine zarad sitnih i jeftinih političkih poena. Isti taj šef poslaničke grupe opozicije je tu tezu izneo i tokom jučerašnje rasprave u načelu. Verovao sam, naivno, da je uvideo svoju grešku, da je otišao predaleko, ali sama činjenica da to ponavlja i jutros znači da to predstavlja autentični izraz politike koju zastupa. Verujem da naši lekari, naši zdravstveni radnici, ali i celokupna javnost Srbije zaslužuje jedno izvinjenje, ali bojim se da ga nećemo čuti - rekao je Starović.