Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović prisustvovala je Šestoj beogradskoj tink tenk konferenciji, sa ovogodišnjom temom "Geopolitičke note savremenog sveta: muzika ili alarm?"

Ministarka je na početku svog obraćanja istakla da joj je veliko zadovoljstvo što danas učestvuje na Šestoj beogradskoj tink tenk konferenciji, skupu koji je tokom prethodnih godina postao jedna od najznačajnijih platformi za razmenu ideja o savremenim geopolitičkim, ekonomskim razvojnim procesima.

-Tema ovogodišnje konferencije na upečatljiv način oslikava vreme u kojem živimo, vreme velikih izazova i velikih prilika. Svet se danas nalazi u periodu dubokih promena. Suočavamo se sa geopolitičkim prestrojavanjima, novim bezbedonosnim izazovima, promenama u globalnim lancima snabdevanje. U takvim okolnostima mnogi čuju alarme neizvesnosti. Međutim, istorija nas uči da se upravo u vremenima promena nastajale najveće ideje, partnerstva. Verujem da je danas važnije nego ikada da razgovaramo, razmenjujemo iskustva, da zajednički tražimo odgovore na izazove- naglasila je.

Mesarović je posebno podvukla da inicijativa "Pojas i put" predstavlja jedan od najznačajnijih projekata savremenog doba.

- Od svog pokretanja, 2013. godine, ona je pokazala da povezivanje država, tržišta, znanja i ljudi, nije samo ekonomski koncept već vizija sveta u kojem saradnja ima prednost među podelama. Ona je stvorila nove koridore investicija i razmena znanja. U svetu koji se sve brže menja sposobno jedne države da prepozna njene dugoročne tokove postaje jedna od njenih najvećih prednosti. Upravo zato Srbija nije pasivni posmatrač globalnih procesa, već aktivan učesnik koji budućnost gradi kroz saradnju i povezivanje sa najznačajnijim svetskim partnerima. Takva politika omogućila je da Srbija bude pouzda i uvažen partner, ali i država koja dosledno čuva nacionalne interese, a istovremeno gradi odnose poverenja. Za RS saradnja u okviru inicijative "Pojas i put" ima poseban značaj. Ona je plod dugoročne vizionarske politike koja je prepoznala da se u savremenom svetu nacionalni interesi najbolje štite razvojem, ekonomskim jačanjem- reči su ministarke.

Kako dalje navodi, zahvaljujući takvoj politici, Srbija je danas jedan od najvažnijih partnera Kine u ovom delu Evrope.

- Odnos koji su godinama gradili predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Si Đinping postao je simbol međusobnog poverenja. rezultati partnerstva danas su vidljivi širom Srbije- od Železare Smederevo, preko kompanije Zi Đin u Boru, do pruge Beograd-Budimpešta. Saradnja Srbije i Kine pokazala je kako se političko poverenje može pretočiti u konkretan ekonomski napredak i bolji kvalitet života naših građana. posebno mi je zadovoljstvo što je nedavno istorijska poseta NR Kini još jednom potvrdila strtešku dubinu odnosa. Razgovori koje je predsednik Vučić vodio sa predsednikom Si Đinpingom i najvišim kineskim rukovodstvom predstavljali su nastavak politike koja je tokom prethodnih godina donela istorijske prilike. Možda je još važnija poruka koja je poslata tom prilikom. U vremenu kada mnogi govore o podelama, blokovima i sukobima interesa, Srbija i Kina pokazale su da je moguće graditi odnose na poverenju, međusobnom poštovanju i zajedničkom razvoju. Verujem da će ovakvi susreti u godinama koje dolaze, doprinositi boljem razumevanju sveta koji se menja. Srbija će nastaviti da vodi politiku saradnje i otvorenosti, ekonomskog napretka, politici koja je zahvaljujući mudrosti i viziji predsednika Aleksandra Vučića našu zemlju od periferije evropskih investicionih tokova dovela u poziciju jedne od najtraktivnijih investicionih destinacija Evrope. Ostajemo posvećeni viziji da Srbija bude zemlja mira, razvoja, stabilnosti i partnerstava- zaključila je potpredsednica Vlade.