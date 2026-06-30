Vučić je izjavio tom prilikom izjavio da paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana obuhvata i pomoć penzionerima i da će do kraja septembra ili početka oktobra u roku od 90 dana, za 1.663.000 penzionera biti izdvojeno 377,2 miliona evra.

Vučić je obrazložio da se pomoć penzionerima deli:

- Penzioneri koji primaju do minimalne penzije - 35.000 jednokratnu uplatu

- Penzioneri koji primaju od 31.092 do 56.851 dinara - jednokratna uplata 27.500 dinara

On je naveo da u prvu kategoriju penzionera koji će dobiti pomoć ulaze oni koji primaju penziju do minimalne penzije od 31.092 dinara.

"To su poljoprivredni penzioneri, gde je minimalna penzija 24.000 i to su samostalne delatnosti, oni koji nemaju kumulativno ispunjene uslove, najmanje 15 godina radnog staža i 65 godina starosti," objasnio je Vučić i dodao da tih penzionera ima nešto više od 459.000.

On je kazao da će ta lica dobiti jednokratnu uplatu vrednu 35.000 dinara, što, kako kaže, znači da će neki od njih dobiti i do 1,5 vrednosti svoje penzije, preneo je Blic.

"To će dobiti kao jednokratno davanje, kao podršku, besplatnu podršku i pomoć države u narednom periodu. Verujemo da ćemo time da osnažimo najsiromašnije penzionere, najsiromašnije ljude u ovoj zemlji, posebno tzv. samačka domaćinstva, ali i tamo gde i dalje ljudi žive u paru ili sa drugim članovima porodice, da možemo da pomognemo njihovom socijalnom blagostanju i, rekao bih, neuporedivo lakšem i boljem životu," rekao je Vučić.

Ko dobija 13. penziju?

Naveo je da će tako oni koji su najsiromašniji dobiti faktički 13. penziju.

Dodao je da u drugu kategoriju lica ulaze penzioneri koji primaju penziju između 31.092 dinara i 56.851 dinara i naveo je da njih ima 548.060.

"Oni će dobiti na poklon 27.500 dinara od države, u narednih 90 dana... Svi ostali koji imaju preko prosečnih penzija, dakle njih je 655.384, to su ljudi nešto imućniji, koji relativno pristojno, ili pristojno, ili sasvim pristojno, ili dobro mogu da žive, u zavisnosti od toga koja je visina te penzije, dobiće podršku i poklon od 20.000 dinara," rekao je Vučić.

On je naveo i da je za državu važno da kroz razgovor sa Međunarodnim monetarnim fondom sačuva mere za ublažavanje energetske krize.

Dodao je i da je inflacija pod kontrolom i u propisanim okvirima.

Ko ima pravo na vaučere?

Predsednik je najavio podelu 30.000 vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara penzionerima koji primaju penziju do 80.000 dinara.