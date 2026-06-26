Ovo priznanje dodeljeno je za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, humanitarnog delovanja i drugih vidova stvaralaštva koji imaju veliki i trajan značaj za Univerzitet.

„Ovo priznanje za nas predstavlja veliku čast, ali i dodatnu obavezu da nastavimo da, kroz primenu savremenih informacionih tehnologija i razvoj elektronske uprave, pružamo podršku obrazovnim i naučnim institucijama širom Srbije. Posebno nam je važno što je Vidovdanska plaketa uručena od strane Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, institucije od izuzetnog značaja za obrazovanje, nauku i očuvanje identiteta našeg naroda“, istakao je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, Mihailo Jovanović.

Kancelarija za IT i eUpravu nastaviće da pruža podršku razvoju elektronskih usluga, unapređenju informacione infrastrukture i jačanju kapaciteta institucija, sa posebnim fokusom na obrazovni i naučni sistem. Dodeljeno priznanje predstavlja potvrdu dosadašnjeg rada, ali i podsticaj za dalje aktivnosti usmerene ka modernizaciji javne uprave i stvaranju boljih uslova za rad akademske zajednice.