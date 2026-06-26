Sve više ljudi poslednjih godina traži beg od gradske gužve i užurbanog načina života, a upravo takvu priliku nudi nekretnina koja se prodaje u selu Donje Štiplje, nedaleko od Jagodine.

Na svega deset kilometara od centra grada nalazi se seosko domaćinstvo smešteno na placu od 30 ari, koje je idealno za sve koji žele mir, prirodu i čist vazduh.

Uz kuću se prodaje i njiva

Pored kuće i prostranog placa, u cenu je uključena i njiva površine 41 ar, koja se nalazi u neposrednoj blizini domaćinstva.

Ovakva ponuda predstavlja odličnu priliku za one koji planiraju da se bave poljoprivredom, voćarstvom ili jednostavno žele više prostora za život u prirodi.

Kuća ima sve osnovne priključke

Objekat poseduje trofaznu struju, dok se vodom snabdeva iz bunara dubokog 22 metra.

U prizemlju kuće nalaze se dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, spavaća soba, kupatilo i velika natkrivena terasa, pogodna za odmor tokom toplijih dana.

Potkrovlje nije završeno, što budućem vlasniku ostavlja mogućnost da prostor uredi prema sopstvenim potrebama i željama.

U produžetku kuće nalaze se pomoćni objekat i podrum.

Idealna za ljubitelje prirode

Ova nekretnina namenjena je svima koji žele da zamene gradsku buku tišinom, zelenilom i zdravijim načinom života.

Posebno je zanimljivo što je cena spuštena na 25.000 evra, što ovu ponudu čini jednom od povoljnijih u okolini Jagodine.

Za kupce koji traže veliko dvorište, dodatno poljoprivredno zemljište i mirno okruženje, ovo domaćinstvo može biti pravi izbor.