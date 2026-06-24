Obuka ima za cilj sticanja novih znanja i veština i održavanja nivoa uvežbanosti, a realizuje se, kako je navedeno, u rejonima mirnodopskih lokacija.

Proces obuke je koncipiran tako da obezbedi vrhunski osposobljene pojedince, posluge i jedinice, koji svaki zadatak mogu izvršti uz maskimalno iskorišćenje borbenih mogućnosti sistema, navodi Ministarstvo odbrane, i dodaje da se pred posluge sistema FK-3 postavlja veliki broj raznovrsnih zadataka, prilagođenih savremenom operativnom okruženju, čime se stvaraju optimalni uslovi za uvežbavanje borbenog rada i postizanje usklađenosti svih elemenata sistema.

Sistem FK-3 je namenjen za odbranu važnih objekata, snaga Vojske Srbije, rejona i pravaca na teritoriji od izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora.

Može da gađa avione, helikoptere, krstareće rakete, bespilotne letelice i projektile vazduh-zemlja na visinama do 27 kilometara i daljinama do 100 kilometara.

Njegovom integracijom u sistem PVO znatno su unapređene sposobnosti Vojske Srbije za zaštitu vazdušnog prostora, navedeno je u saopštenju.