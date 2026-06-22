U zoološkom vrtu Goranci kod Mostara košuta je na svet donela mladunče potpuno crne boje.

Video novog stanovniaka zoo vrta objavljen je na zvaničnij fejsbuk stranici zoo parka Goranci, koje se nalazi 15 kilometara od Mostara.

"Naša košuta postala je ponosna mama, a na svet je donela preslatko crno tele!", naveli su ispod videa. Takođe su naveli kako se majka i mladunče osećaju dobro.

"Ovaj neobični mališan već privlači pažnju posetilaca svojom tamnom bojom krzna i znatiželjnim pogledom. Priroda nas uvijek iznova iznenađuje i podsjeća koliko su njena čuda posebna. Dođite da upoznate našeg najmlađeg stanovnika i poželite mu toplu dobrodošlicu! ", navedeno je ispod objave zoo vrta u kojoj preslatko crno mladunče hoda iza mame koja je potpuno druge boje.