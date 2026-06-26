Dolaskom toplijih dana sa sebe ćemo početi sa skidam slojeve odeće, zamenjujući vunene komade sa providnim materijalima i komadima koji će otkriti veliki deo našeg tela. S obzirom na to kako su pripreme za leto već počele, ukoliko želite da učvrstite stomak i istaknute struk i prilagodite se prozračnim komadima isprobajte ove tri najlakše vežbe koje garantuju definisan i ravan stomak.

- Prva vežba

Legnite na leđa, raširite noge u širini kukova i savijte ih u kolenima u položaju za trbušnjake. Ruke stavite iza potiljka i isprepletite prste. Podignite zadnjicu, ali samo gornju polovinu leđa do lopatica, zadržite položaj sekundu tako da osetite kontrakciju mišića te se lagano vratite u prvobitan položaj. Vežbu napravite u tri serije po 10 do 15 ponavljanja. Ova vežba je idealna za gornje trbušne mišiće.

- Druga vežba

Legnite na leđa skupljenih nogu s malo savijenim u kolenima (ugao od 15 stepeni), a ruke ispružite uz telo te dlanove podbočite pod zadnjicu. Podižite spojene noge do ugla od 90 stepeni te ih polako spustite par santimetara do poda. Vežbu napravite u tri serije po 10 do 15 ponavljanja. Ova vežba je idealna za donje trbušne mišiće.

- Treća vežba

Legnite na leđa, noge skupite i savijte u kolenima. Zarotirajte kukove te noge spustite na jednu stranu tako da vam je donje koleno naslonjeno na pod ili vrlo blizu poda a gornje na njemu. Ruke stavite iza potiljka i isprepletite prste. Podignite zadnljicu, ali samo gornju polovinu leđa do lopatica, zadržite položaj sekundu tako da osetite kontrakciju mišića te se lagano vratite u prvobitan položaj. Vežbu napravite u tri serije po 10 do 15 ponavljanja, noge prebacite na drugu stranu te ponovite postupak. Ova vežba je idealna za gornje bočne trbušne mišiće.