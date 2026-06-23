Visoke temperature često pretvaraju odlazak na spavanje u pravu borbu sa vrućinom, ali jedno jednostavno rešenje koje koriste medicinski radnici moglo bi da pomogne da se organizam brže rashladi i lakše utone u san.

Tropski talas već uveliko otežava svakodnevicu, a posledice se najviše osećaju tokom noći. Kada telo ne uspe da snizi sopstvenu temperaturu, san postaje isprekidan, a jutarnji umor sve izraženiji. Upravo zato mnogi traže načine da se rashlade bez klima-uređaja i skupih rešenja.

Istraživanja pokazuju da veliki broj ljudi ima problema sa kvalitetnim snom, a letnje vrućine dodatno pogoršavaju situaciju. Stručnjaci zato preporučuju jednostavne metode koje mogu pomoći da se telo pripremi za odmor čak i tokom najtoplijih noći.

Trik iz hitne pomoći za tropske noći

Doktor Džoni Beteridž podelio je na društvenim mrežama tehniku koju je, kako kaže, često koristio tokom rada u urgentnoj medicini i anesteziologiji.

Prema njegovim rečima, isti princip koristi se i u bolnicama za snižavanje povišene telesne temperature kod pacijenata.

„Ako imate problema sa spavanjem zbog vrućine, uzmite dva manja pakovanja leda, umotajte ih u tanku krpu ili laganu majicu i postavite na telo. Ja ih najčešće stavljam ispod pazuha dok ležim na boku. U kombinaciji sa ventilatorom, to mi je pomagalo da se opustim i zaspim“, objasnio je lekar.

Zašto led ispod pazuha daje rezultate?

Razlog je jednostavan – u predelu pazuha nalaze se veliki krvni sudovi kroz koje prolazi značajna količina krvi. Kada se to područje rashladi, telo efikasnije spušta unutrašnju temperaturu, pa se osećaj toplote smanjuje mnogo brže nego kada se hlade drugi delovi tela.

Zbog toga se slične metode koriste i u medicini kada je potrebno brzo rashlađivanje organizma.

Kvalitetan san je važan za zdravlje

Stručnjaci upozoravaju da dugotrajan nedostatak sna izazvan visokim temperaturama nije samo pitanje nelagodnosti. Loš san može uticati na koncentraciju, raspoloženje, nivo energije i funkcionisanje imunog sistema.

Zbog toga se tokom letnjih meseci preporučuje korišćenje proverenih metoda rashlađivanja, poput provetravanja prostorije u večernjim satima, dovoljnog unosa tečnosti i održavanja prijatne temperature u spavaćoj sobi.

Jednostavan trik sa ledom možda neće u potpunosti rešiti problem tropskih noći, ali mnogima može pomoći da se brže rashlade i lakše utonu u san.