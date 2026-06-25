Republikanci u Senatu koje je američki predsednik Donald Tramp prekorio zbog protivljenja njegovom ratu u Iranu održali su glasanje na kojem su odbacili rezoluciju o ratnim ovlašćenjima, dan nakon što je ta mera usvojena uz pomoć glasova i republikanskih senatora.

Američki Senat usvojio je juče rezoluciju o ratnim ovlašćenjima sa Iranom sa 50 glasova "za" i 48 "protiv", nakon što ju je ranije ovog meseca odobrio Predstavnički dom.

Za rezoluciju su glasali i republikanski senatori Bil Kasidi, Suzan Kolins, Lisa Murkovski i Rend Pol.

Tramp je ranije tokom dana direktno kritikovao republikanske senatore zbog toga što su podržali glasanje o blokiranju njegovog rata u Iranu, prenosi AP.

Bela kuća je umanjila značaj glasanja, navodeći da rezolucija "nema značaj", kao i da je njeno usvajanje bilo moguće zbog odsustva pojedinih republikanskih senatora.