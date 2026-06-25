Pevačica Goca Tržan već više od deset godina uživa u ljubavi sa Rašom Novakovićem, a nedavno se ponovo pokrenula priča o njegovoj navodnoj prevari.

Raša je, godinu dana nakon što se oženio Gocom, navodno uhvaćen, od strane paparca, sa nepoznatom devojkom, za koju se kasnije ispostavilo da je bivša učesnica rijalitija Teodora Radoičić. Uprkos dokazima i javnoj prevari, Goca je tad rešila da mu sve oprosti i nastavili su da žive zajedno.

Nekoliko dana nakon što je vest ponovo dospela u žižu javnost, Goca je objavila interedsantnu poruku na društvenoj mreži Instagram za koju su mnogi pomislili da je upravo upućena njenom suprugu.

-Ako se neko baš trudi da vas izgubi, pomozite mu - bila je jasna muzička zvezda.

Sa druge strane bilo je i onih koji su zbog ovih reči odmah pomislili na nekadašnju saradnicu Tržanove, a u pitanju je Ivana Peters koja je nedavno napustila grupu Tap 011 i rešila da se posveti solo karijeri.

Kome je upućena misteriozna poruka, ostaje nam da vidimo ovih dana.

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