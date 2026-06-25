Ako ste kupili farmerke koje su se nakon nekoliko pranja skupile za jedan broj, ne morate odmah da ih odlažete ili poklanjate. Postoji jednostavan kućni trik koji može pomoći da ih ponovo rastegnete i vratite u upotrebljivu veličinu.

Ova metoda ne zahteva posebne alate, već samo peglu i mokar peškir.

Trik sa peglom i mokrim peškirom

Prvo navucite farmerke na dasku za peglanje tako da tkanina bude zategnuta i ravnomerno raspoređena.

Zatim preko dela koji želite da rastegnete stavite mokar peškir. Nakon toga uključite peglu i prislonite je preko peškira.

Držite peglu oko 10 sekundi, pa je kratko odmaknite narednih 10 sekundi. Ovaj postupak ponavljajte nekoliko puta, postepeno obrađujući delove pantalona koje želite da proširite.

Toplota i vlaga pomažu vlaknima da omekšaju, što omogućava lakše rastezanje tkanine.

Kako postići najbolji efekat

Nakon peglanja, farmerke je potrebno ostaviti da se osuše na vazduhu, najbolje dok su još blago zategnute na odgovarajućoj površini.

Na taj način tkanina „pamti“ novu formu i može se zadržati željena veličina.

Kada ovaj trik najviše pomaže

Ova metoda je najefikasnija kod farmerki koje su se blago skupile nakon pranja, posebno ako su napravljene od pamuka ili mešavine sa elastinom.

Kod jačeg skupljanja efekat može biti ograničen, ali u većini slučajeva može pomoći da se farmerke ponovo učine udobnim za nošenje.

Jednostavno rešenje bez hemikalija

Prednost ovog trika je što ne zahteva hemijska sredstva niti dodatne troškove.

Uz malo strpljenja i pravilnu tehniku, moguće je produžiti vek trajanja omiljenih farmerki i izbeći potrebu za kupovinom novih.