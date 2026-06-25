U objavi, on je pozvao građane na veliki skup:

"Ne postoji ništa važnije od toga da zajedno gradimo budućnost Srbije. Vidimo se za dva dana u Beogradu!", stoji u objavi.

Prethodno, grupa radnika GSP-a juče je došla do Predsedništva Srbije da preda svoje zahteve, a predsednik Aleksandar Vučić izašao je pred njih i primio zahteve.

Vučić je rekao da će zajedno sa nadležnima iz Grada biti pripremljen odgovor u roku od sedam dana i da će delegaciju radnika GSP-a primiti u sredu ili četvrtak ujutro.

"Deo radnika GSP-a me je dočekao zvižducima, a ja sam bio srećan što sam, ipak, mogao da razgovaram sa njima. Primio sam njihove zahteve i zajedno sa nadležnima iz grada pripremićemo odgovor u roku od sedam dana. I ovom prilikom se pokazalo da razgovorom, dijalogom, možemo da rešavamo probleme", naveo je Vučić u objavi na Instagramu.

Jedan od predstavnika radnika GSP-a rekao je predsedniku Vučiću da je GSP-u, da bi nastavio da radi na svim linijama, potrebno najmanje 90 trolejbusa pošto su zastarela vozila, a da Grad Beograd ima rešenje da kupi 60 trolejbusa za GSP, a da ostatak da privatniku na 20 godina preko javno-privatnog partnerstva.

Naveo je da oni traže 90 trolejbusa za GSP, a predsednik je pitao da li bi prihvatili da bude još 30 eventualno električnih autobusa za GSP, na šta su oni rekli da bi prihvatili. Vučić je istakao da privatna i državna svojina moraju ravnopravno da budu tertirane, ali da je uvek saglasan, kao državni čovek, da gleda kako da se zadrži ono što jeste državno.

"Naravno, moram da razgovaram sa ljudima iz grada, ja mislim da mi moramo da smanjimo troškove ukupne koje imamo za gradski prevoz. Ja mislim da su ti troškovi ogromni. Pružili smo građanima nešto što nikada nije bilo, da imaju besplatan prevoz, ali je to ogroman problem za nas, kao što znate. Na kraju krajeva, i za vas i za nas. I zato sam spreman da saslušam i hvala vam na tome. Ja nemam problem kada zviždite, kada bilo šta radite, što hoćete da razgovarate. Nikakav mi problem nije. Meni je važno da vi hoćete da razgovarate", rekao je Vučić.

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