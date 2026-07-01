Uplatili ste letovanje, spakovali kofere i mislite, to je to, najveći trošak je iza mene. A onda stignete u Grčku i kreće ono pravo računanje: giros, kafa, sladoled, voda, ležaljke, večera, pa još poneka sitnica za decu.

I baš te “sitnice” umeju ozbiljno da isprazne novčanik.

Ako letujete 10 dana u Grčkoj, posebno na Halkidikiju, dobro se preračunajte koliko vam dnevno realno treba samo za troškove van smeštaja.

Ove godine mnoge je dočekao šok, omiljeni giros više nije jeftin kao nekad. U Haniotiju pita giros ide od 5 do 6 evra, dok je prošlih godina bio 4 do 4,5 evra. To znači da četvoročlana porodica za samo jedan giros obrok lako ostavi 20 do 25 evra.

Ali nije sve tako crno.

Jedna stvar je i dalje jeftinija nego u Beogradu, kafa. Frappé ili nes kafa u mnogim mestima košta od 2,5 do 4 evra, a često uz nju dobijete i flašicu vode. U pojedinim beach barovima na Halkidikiju piće je uslov za ležaljke.

Sladoled? Tu mnogi ostanu zatečeni.

Jedna kugla ide od 2 do 3 evra. Ako imate dvoje dece i svako traži po dve kugle, ode 10 do 12 evra za čas.

A tek plaža…

Dva suncobrana i dve ležaljke na popularnim plažama koštaju od 15 do 40 evra dnevno, dok u luksuznijim beach barovima cena ide i mnogo više.

Kad se sve sabere, prosečan dnevni trošak za četvoročlanu porodicu izgleda ovako:

doručak / pekara: 10-15 €

giros ili brzi ručak: 20-30 €

kafa i piće: 10-15 €

sladoled: 8-12 €

večera: 40-70 €

plaža / ležaljke: 15-40 €

Ukupno?

Od 100 do 180 evra dnevno, i to bez šopinga, izleta i neplaniranih troškova.

Za 10 dana to znači da vam za trošak “sa strane” treba između 1.000 i 1.800 evra.

Naravno, može i jeftinije ako kuvate u apartmanu, kupujete u marketima i nosite svoje suncobrane. Tada mnogi uspeju da prođu sa 50 do 80 evra dnevno.

Zaključak je prost, letovanje jeste plaćeno, ali more se odavno ne svodi samo na smeštaj i gorivo.

Najveći udar na budžet zapravo dolazi tek kad stignete. Zato ko kreće put Grčke, neka dobro sabere pre polaska. Jer na moru svaka kafa, kugla sladoleda i “ajde samo još ovo” brzo postanu ozbiljna cifra.