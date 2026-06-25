"Amerika lažno tvrdi da će za naša odmrznuta sredstva biti kupljeni njihovi poljoprivredni proizvodi. Zanimljivo. Jedini usev koji mi žanjemo jeste ono što ste vi posejali: decenije nepoverenja. To je organsko, obilno i domaće. Ali izgleda da SAD izvoze samo genetski modifikovanu soju, prekršena obećanja i ružne reči", napisao je Kalibaf na platformi X.

Guverner Centralne banke Irana Abdolnaser Hemati izjavio je u ponedeljak da Teheran nema bilo kakvu obavezu da kupuje poljoprivredne proizvode iz Sjedinjenih Američkih Država u okviru okvirnog sporazuma o okončanju sukoba između dve zemlje, ističući da će oslobođena iranska sredstva biti korišćena u skladu sa potrebama i ekonomskim interesima zemlje.

Hemati je za agenciju Tasnim rekao da potpisani memorandumi ne sadrže nikakvu obavezu kupovine američkih poljoprivrednih proizvoda.

On je naveo da je korišćenje prve tranše od oko 5,2 milijarde evra definisano sporazumom koji su Teheran i Vašington postigli 2023. godine i da su ta sredstva namenjena kupovini osnovnih životnih namirnica i lekova.

Prema njegovim rečima, preostala odmrznuta sredstva neće nužno biti korišćena samo za kupovinu osnovnih proizvoda, već i za nabavku druge robe koja nije obuhvaćena međunarodnim sankcijama.

Hematijeva izjava usledila je nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp prethodno izjavio da će zamrznuta iranska sredstva, koja će biti oslobođena, biti korišćena isključivo za kupovinu hrane od američkih poljoprivrednika.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens ranije je, takođe, sugerisao da bi Vašington mogao da pristane na odmrzavanje dela iranske imovine radi kupovine američke soje, kukuruza i pšenice.