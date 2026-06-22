Beogradska policija traga za za sada neidentifikovanim muškarcem koji je danas oko 15.40 časova ušao u kafe-bar u Kumodražu, u Ulici bulevar Peka Dapčevića, i tom prilikom ubio Darka V. (46), zvanog Prika, a njegovog druga teško ranio.

Prema prvim informacijama, muškarci koji su se nalazili na meti napadača sedeli su i razgovarali u lokalu kada je osumnjičeni ušao. On im se, prema nezvaničnim informacijama, javio, a zatim se ponašao kao običan gost. U trenutku kada su žrtve skrenule pažnju sa njega, izvadio je pištolj i otvorio vatru.

- Ulazne rane ukazuju da je Darko upucan s leđa, kao i njegov drug. Ono što se sumnja u ovom trenutku je da su se ubijeni i ubica poznavali, kratko je rekao naš izvor.

Ubijeni je sedeo u kafiću za jednim stolom sa još jednom osobom, da bi potom iznenada ustao u krenuo u susret muškarcu koji je nailazio s ulice i spremao sa da uđe u kafić.

Žrtva mu je krenula u susret, izvesno kako bi ga dočekala jer ga je verovatno i poznavala. Nakon što su se rukovali, žrtva se okrenula i krenula nazad ka svom stolu, dok je ubica krenuo za njim, što je ostavilo utisak da su imali dogovor da se nađu upravo u ovom lokalu. Posle dva koraka, ubica je izvukao pištolj koji mu je bio za pojasom i pucao žrtvi glavu.

Ubijeni je pao, a ubica je nastavio da puca, zbog čega su gosti kafića, uključujući i muškarca koji je sedeo za stolom sa ubijenim, legli na patos.

Jedna osoba je preminula na licu mesta od zadobijenih povreda, dok je druga prevezena na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), gde joj se ukazuje medicinska pomoć.

Nakon pucnjave, napadač je pobegao sa mesta događaja, a policija je pokrenula intenzivnu potragu i akciju „Vihor“.

Na licu mesta obavljen je uviđaj, a policijski inspektori su saslušali svedoke i pregledali snimke sa nadzornih kamera iz okolnih objekata kako bi se utvrdio identitet počinioca i rekonstruisao tok događaja.

Istraga je u toku.