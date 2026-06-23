U velikoj međunarodnoj Europolovoj akciji suzbijanja seksualne eksploatacije dece na internetu pod nazivom “Python”, a u nastavku domaće akcije „Armagedon“, policijski službenici MUP-a Republike Srbije, Uprave za tehniku i Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala lišili su slobode šest osoba. Akcija je sprovedena u saradnji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv VTK Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i područnim policijskim upravama u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Nišu, Smederevu i Boru.

Slobode su lišeni K.B (1985), državljanin Ruske federacije, D.V (1963) iz Novog Sada, A.M (1975) iz Zrenjanina, D.R (1977) iz Aleksinca, S.F (1994) iz Bora i N. T. (1979) iz Velike Plane.

Svi oni se terete za postojanje osnovane sumnje da su izvršili krivično delo Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju iz člana 185 Krivičnog zakonika Republike Srbije. Za petoro osumnjičenih tužilaštvo je odredilo zadržavanje do 48 sati, dok je protiv N. T. iz Velike Plane podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Osumnjičeni su u dužem vremenskom periodu, preko interneta, preuzimali, čuvali i delili sadržaje nastale bezličnim i surovim iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe. Prilikom pretresanja stanova i kuća, operativci su uvidom u računare i računarsku opremu kod svih lica pronašli jezive fotografije i video-zapise nastale seksualnom eksploatacijom dece starosti od samo 6 do 14 godina.

Oni su preko društvenih mreža i aplikacija registrovali lažne profile, beskrupulozno se predstavljajući kao devojčice uzrasta 11 i 12 godina. Na taj način su stupali u kontakt sa oštećenom decom i od njih zahtevali, a potom i pribavljali fotografije i video-materijale seksualne sadržine na kojima se nalaze oštećeni maloletnici.

Jedan od osumnjičenih se tereti da je u ove svrhe koristio lažni nalog na aplikaciji ''Snapchat’’ gde se predstavljao kao devojčica. Sa druge strane, kod drugog osumnjičenog je utvrđeno da je bio aktivni član grupe na aplikaciji ''Viber'', gde je sa ostalim članovima te grupe pribavljao i delio materijal nastao seksualnom eksploatacijom dece.

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